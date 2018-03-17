Паралимпиада-2018: медальный зачет, все результаты и новости

Украину в этом году представляют 33 спортсмена (в том числе 10 гайдов - людей, которые помогают спортсменам с нарушением зрения стартовать и передвигаться по трассе) в трех дисциплинах - биатлоне, лыжных гонках и горных лыжах. Талисман этих Игр - медвежонок Пандаби.

16 МАРТА

19:25. В седьмой день Игр в Пхенчхане было разыграно 11 комплектов наград - шесть в биатлоне и пять в сноубординге в дисциплине слалом. Украинские паралимпийцы-биатлонисты завоевали три медали - одно "золото" и два "серебра". В итоге сборная Украина в медальном зачете поднялась на четвертое место, имея в своем активе 19 наград (шесть золотых, шесть серебряных и семь бронзовых).

Первую позицию в зачете по-прежнему удерживает команда США, в активе которой 30 медалей. За ними следуют паралимпийцы из РФ, выступающие под нейтральным флагом (20 наград), на третьем месте - Германия (15 медалей).

10:58. Немец Мартин Флейг победил в биатлонной гонке на 15 км среди сидячих спортсменов - это первая паралимпийская медаль в его карьере (Флейгу 28 лет). "Серебро" досталось американцу Дэниелу Кноссену, "бронза" - канадцу Коллину Кэмерону.

Украинцы Тарас Радь и Максим Яровый в этом состязании финишировали четвертым и пятнадцатым соответственно.

1. Мартин Флейг (Германия) 49:57,2

2. Дэниел Кноссен (США) 50:42,7 -14,5

3. Коллин Кэмерон (Канада) 50:59,1 +2,0

4. Тарас Радь (Украина) 51:03,6 -53,6

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15. Максим Яровый (Украина) 59:46,6 +57,4





10:25. Невероятная немка Андреа Эскау вновь стала паралимпийской чемпионкой - на этот раз в биатлонной гонке на 12,5 км в классе "сидя". Ранее 46-летняя спортсменка стала обладателем "золота" в гонке на 10 км.

Серебряную медаль завоевала американка украинского происхождения, уроженка Хмельницкого Оксана Мастерс, бронзовую - белоруска Лидия Графеева.

1. Андреа Эскау (Германия) 49:41,2

2. Оксана Мастерс (США) 50:00,0 +18,8

3. Лидия Графеева (Беларусь) 49:57,0 +15,8

Напомним, что Эскау занимается велоспортом, биатлоном и лыжными гонками. Она четырехкратная чемпионка трех летних Паралимпийских игр и двукратная чемпионка зимней Паралимпиады-2014 в Сочи; также в ее активе "бронза" зимних Игр-2010 в Ванкувере и "серебро" летней Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

В 1998 году Эскау на велосипеде попала в аварию, в которой серьезно повредила спинной мозг. С тех пор у нее парализованы обе ноги.





10:09. Американская сноубордистка Бренна Хакаби завоевала второе "золото" Паралимпиады-2018 - в состязании по слалому в категории SB-LL1 (люди с нарушениями, сильно влияющими на обе ноги, например, с ампутацией ноги выше колена). Первая золотая награда досталась 22-летней спортсменке в соревнованиях по сноуборд-кроссу.

Второе место в слаломе заняла француженка Сесиль Эрнандес, третье - американка Эми Пёрди.

1. Бренна Хакаби (США)

2. Сесиль Эрнандес (Франция)

3. Эми Пёрди (США)

09:55. На счету сборной Украины уже 19 медалей - шесть золотых, шесть серебряных и семь бронзовых. Украинская сборная сейчас находится на четвертом месте.

09:43. Виталий Лукьяненко завоевал шестую золотую награду для Украины на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане. Он занял первое место в биатлонной гонке на 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения.





09:33. Украинка Оксана Шишкова в биатлонной гонке на 12,5 км завоевала "серебро" среди спортсменов с нарушением зрения. На счету харьковчанки уже пять медалей в Пхенчхане - золотая, три серебряных и бронзовая.



