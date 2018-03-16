У Абрамовича могут конфисковать "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович может пострадать в результате отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Как утверждает The Times, британские власти готовят закон, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, выведших свои деньги на Запад.

Если будет доказано, что Абрамович приобретал активы в Англии за добытые незаконным путем деньги, то он может подвергнуться санкциям вплоть до полной конфискации активов — в том числе и "Челси".

Помимо Романа Абрамовича может пострадать и российский бизнесмен Алишер Усманов, который входит в число основных акционеров "Арсенала".

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила ответственность за это покушение на Россию.