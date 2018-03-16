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Спорт
Новости спорта
16 марта 18, 16:14
Олимпийскому чемпиону Абраменко вручили премию 500 тыс. грн
Александр Абраменко
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Сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве прошла церемония награждения чемпиона зимних Олимпийских игр в Южной Корее 2018 года Александра Абраменко.
Об этом сообщает корреспондент #Букв.

На церемонии награждения присутствовал министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Согласно меморандуму, который подписан между Министерством молодежи и спорта Украины, рекламно-маркетинговым агентством "Спільна перемога" и ТМ Parimatch, победитель зимней Олимпиады Александр Абраменко получил дополнительное материальное поощрение в размере 500 000 гривен.

"Мы продолжаем хорошую традицию "Спільна олімпійська перемога" - инициативы Министерства молодежи и спорта, общественности и социально-ответственного бизнеса. В рамках этой кампании, украинские призеры летних Олимпийских игр в Рио-2016 получили дополнительные денежные премии и ценные подарки от спонсоров. Привлекая внебюджетные средства и призы, мы совместно сделовыми кругами Украины создали хорошую дополнительную мотивацию для успешного выступления наших спортсменив на зимней Олимпиаде-2018", - отметил Жданов.

Главный эксперт Национального реестра Книги рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал "рекордное достижение" Александра Абраменко - первый олимпийский чемпион по фристайлу в Украине.









Фото: Богдан Бортаков, #Буквы

Олимпийский чемпион Александр Абраменко и его тренер Энвер Аблаев получили по 50 тысяч долларов от бизнесмена и мецената Павла Фукса в награду за золотую медаль, завоеванную в южнокорейском Пхенчхане.

источник: bykvu.com
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