Олимпийскому чемпиону Абраменко вручили премию 500 тыс. грн

Об этом сообщает корреспондент #Букв.





На церемонии награждения присутствовал министр молодежи и спорта Игорь Жданов.





Согласно меморандуму, который подписан между Министерством молодежи и спорта Украины, рекламно-маркетинговым агентством "Спільна перемога" и ТМ Parimatch, победитель зимней Олимпиады Александр Абраменко получил дополнительное материальное поощрение в размере 500 000 гривен.





"Мы продолжаем хорошую традицию "Спільна олімпійська перемога" - инициативы Министерства молодежи и спорта, общественности и социально-ответственного бизнеса. В рамках этой кампании, украинские призеры летних Олимпийских игр в Рио-2016 получили дополнительные денежные премии и ценные подарки от спонсоров. Привлекая внебюджетные средства и призы, мы совместно сделовыми кругами Украины создали хорошую дополнительную мотивацию для успешного выступления наших спортсменив на зимней Олимпиаде-2018", - отметил Жданов.





Главный эксперт Национального реестра Книги рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал "рекордное достижение" Александра Абраменко - первый олимпийский чемпион по фристайлу в Украине.





































Фото: Богдан Бортаков, #Буквы





Олимпийский чемпион Александр Абраменко и его тренер Энвер Аблаев получили по 50 тысяч долларов от бизнесмена и мецената Павла Фукса в награду за золотую медаль, завоеванную в южнокорейском Пхенчхане.



