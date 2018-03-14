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Спорт
Новости спорта
13 марта 18, 22:27
Паралимпиада-2018: медальный зачет, все результаты и новости
Паралимпиада-2018
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В южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта проходят XII Зимние Паралимпийские игры

Украину в этом году представляют 33 спортсмена (в том числе 10 гайдов - людей, которые помогают спортсменам с нарушением зрения стартовать и передвигаться по трассе) в трех дисциплинах - биатлоне, лыжных гонках и горных лыжах. Талисман этих Игр - медвежонок Пандаби.

13 МАРТА

16:41. На зимних Паралимпийских играх-2018 состоялся четвертый медальный день. Разыграно 12 комплектов наград.

У Украины уже 15 наград (пять золотых медалей, четыре серебряные и шесть бронзовых) и третье место в общекомандном зачете.

Лидирует сборная США (шесть золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей), на втором месте - паралимпийцы из России, выступающие под нейтральным флагом (Нейтральные паралимпийские атлеты, NPA).

Медали в Пхенчхане уже завоевали представители 21 страны из 49 команд-участниц.

16:09. Первое место в суперкомбинации среди женщин с нарушением зрения заняла словацкая горнолыжница Генриета Фаркашова. "Серебро" досталось британке Менне Фицпатрик, "бронза" - австралийке Мелиссе Перрин.

1. Генриета Фаркашова (Словакия)          2:27,72 
2. Менна Фицпатрик (Великобритания)   2:29,00   +1,28 
3. Мелисса Перрин (Австралия)                2:30,82   +3,10


15:59. Голландский горнолыжник Йерун Кампсхрер победил в суперкомбинации среди сидячих паралимпийцев, на втором месте - француз Фредерик Франсуа, на третьем - норвежец Йеспер Педерсен.

1. Йерун Кампсхрер (Нидерланды)    2:11,59
2. Фредерик Франсуа (Франция)       2:12,91    +1,32 
3. Йеспер Педерсен (Норвегия)         2:13,74    +2,15


15:46. В суперкомбинации в классе "стоя" золотую медаль завоевал российский горнолыжник Алексей Бугаев. "Серебро" получил француз Артур Боше, "бронзу" - новозеландский паралимпиец Адам Холл.

1. Алексей Бугаев (НПА)           2:10,56 
2. Артур Боше (Франция)          2:10,88   +0,32 
3. Адам Холл (Новая Зеландия) 2:15,32   +4,76


15:22. Словацкий горнолыжник Мирослав Хараус занял первое место в суперкомбинации среди мужчин с нарушением зрения. Серебряную медаль завоевал испанец Йон Сантакана Маистегуи, бронзовую - россиянин Валерий Редкозубов.

1. Мирослав Хараус (Словакия)              2:14,22 
2. Йон Сантакана Маистегуи (Испания) 2:15,13 +0,91 
3. Валерий Редкозубов (НПА)                 2:17,10 +2,88


15:06. "Золото" в соревнованиях по альпийской комбинации среди женщин в классе "сидя" досталось немецкой спортсменке Анне-Лене Форстер,"серебро" - ее соотечественнице Анне Шаффельхубер, "бронза" - японке Момоке Мураоке.

1. Анна-Лена Форстер (Германия)    2:27,59 
2. Анна Шаффельхубер (Германия) 2:30,11     +2,52 
3. Момока Мураока (Япония)            2:30,25   +2,66


14:00. Канадская горнолыжница Молли Джепсен победила в соревнованиях по альпийской комбинации среди женщин в классе "стоя". Серебряную награду завоевала немка Андреа Ротфусс, бронзовую - канадка Алана Рамсай.

1. Молли Джепсен (Канада)    2:32,70 
2. Андреа Ротфусс (Германия) 2:33,07   +0,37 
3. Алана Рамсай (Канада)        2:36,08    +3,38


13:17. Украинские биатлонисты Александр Казик и Юрий Уткин заняли второе и третье места соответственно в гонке на 12,5 км среди мужчин с нарушениями зрения. Победителем состязания стал белорус Юрий Голуб.

Другие украинские паралимпийцы показали в этом соревновании следующие результаты: Виталий Лукьяненко - 4-е место, Ярослав Решетинский - 7-е, Анатолий Ковалевский - 8-е, Дмитрий Суярко - 9-е, Александр Махоткин - 10-е.

1. Юрий Голуб (Беларусь)                      39:23,7 
2. Александр Казик (Украина)               39:26,1 +2,7 
3. Юрий Уткин (Украина)                      40:19,4 +56,2 
4. Виталий Лукьяненко (Украина)        40:19,8 +56,1 
... 
7. Ярослав Решетинский (Украина)       43:00,8 +3:39,3 
8. Анатолий Ковалевский (Украина)      44:29,1 +5:08,5 
9. Дмитрий Суярко (Украина)              44:49,5 +5:29,1 
10. Александр Махоткин (Украина)       47:28,8 +8:05,1


10:53. Украинец Игорь Рептюх завоевал "серебро" в соревнованиях по биатлону на дистанции 12,5 км стоя. Теперь спортсмен обладает полным комплектом наград Паралимпиады-2018: ранее Рептюх получил золотую медаль в лыжной гонке на 20 км свободным стилем и бронзовую - в биатлонной гонке на 7,5 км стоя.

Первое место в гонке на 12,5 км занял француз Бенжамин Давье (уже завоевал на этих Играх "золото" в биатлонном спринте на 7,5 км и "серебро" в лыжной гонке на 20 км), третье - канадец Марк Арендз. Еще двое украинских паралимпийцев - Сергей Романюк и Виталий Сытник финишировали седьмым и восьмым соответственно.

1. Бенжамин Давье (Франция)  35:25,3 
2. Игорь Рептюх (Украина)       35:31,8   +6,7 
3. Марк Арендз (Канада)           35:54,7   +30,9 
... 
7. Сергей Романюк (Украина)   40:56,3   +5:44,7 
8. Виталий Сытник (Украина)   41:31,3   +6:25,2

Слева направо: Игорь Рептюх, Бенжамин Давье и Марк Арендз (фото - paralympics.suspilne.media)

10:18. Украинка Людмила Ляшенко заняла третье место в биатлонной гонке на 10 км стоя; для нее это уже третья "бронза" на этих Играх. Золотая и серебряная медали достались россиянкам Екатерине Румянцевой и Анне Милениной соответственно.

Еще одна украинская спортсменка Ирина Буй в этом состязании финишировала четвертой, Богдана Конашук - седьмой, а Юлия Батенкова-Бауман сошла с дистанции.

1. Екатерина Румянцева (НПА)      34:10,0 
2. Анна Миленина (НПА)               35:30,0  +1:23,3 
3. Людмила Ляшенко (Украина)    36:23,6  +2:19,2 
4. Ирина Буй (Украина)                  39:12,5  +5:15,1 
... 
7. Богдана Конашук (Украина)       40:38,1  +6:44,3

Румянцева завоевала на Паралимпиаде в Пхенчхане уже третью золотую медаль. Предыдущие две награды она получила в биатлонной гонке на 6 км и лыжной на 15 км.

Слева направо: Анна Миленина, Екатерина Румянцева и Людмила Ляшенко (фото - paralympics.suspilne.media)

10:00. В копилке сборной Украины уже 15 наград - пять золотых медалей, четыре серебряные и шесть бронзовых. На данный момент Украина занимает вторую строчку в медальном зачете Паралимпиады. Первое место у спортсменов из США - в их арсенале 17 медалей.

09:40. Украинка Оксана Шишкова пополнила пятой золотой наградой копилку сборной Украины на Паралимпийских играх в Пхенчхане. Спортсменка заняла первое место в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения. "Серебро" досталось россиянке Михалине Лысовой, "бронза" - немке Кларе Клюг. Еще одна украинка Ольга Прилуцкая заняла четвертое место.

1. Оксана Шишкова (Украина)   37:58,9 
2. Михалина Лысова (НПА)       40:12,4 +2:14,9 
3. Клара Клюг (Германия)          42:01,6 +4:35,7 
4. Ольга Прилуцкая (Украина)   42:15,8 +4:19,5

На этих Играх Шишкова уже завоевала две серебряные награды - в биатлоне на 6 км и лыжных гонках на 15 км свободным стилем.

07:11. В биатлонной гонке на 10-км дистанции в классе "сидя" победила 46-летняя немка Андреа Эскау. Серебряную и бронзовую медали завоевали россиянки Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева, выступающие под нейтральным флагом.

1. Андреа Эскау (Германия)   42:36,6 
2. Марта Зайнуллина (НПА) 43:52,1    +1:15,5 
3. Ирина Гуляева (НПА)       44:25,5    +1:48,9

Спортивные достижения Эскау впечатляют. Немка занимается велоспортом, биатлоном и лыжными гонками. Она четырехкратная чемпионка трех летних Паралимпийских игр и двукратная чемпионка зимней Паралимпиады-2014 в Сочи; также в ее активе "бронза" зимних Игр-2010 в Ванкувере и "серебро" летней Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

В 1998 году Эскау на велосипеде попала в аварию, в которой серьезно повредила спинной мозг. С тех пор у нее парализованы обе ноги.

Андреа Эскау на паралимпийском велосипеде (фото - facebook.com/andrea.eskau.1)

06:55. Украинский биатлонист Тарас Радьзавоевал для сборной четвертое золото на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане. Спортсмен из Тернополя стал паралимпийским чемпионом в биатлонной гонке сидя на 12,5 км среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата. Второе и третье места заняли американцы Дэниел Кноссен и Эндрю Соул.

1. Тарас Радь (Украина)      45:35,6 
2. Дэниел Кноссен (США) 46:37,3 +1:01,7 
3. Эндрю Соул (США)       47:08,7 +1:33,1 

Тарас Радь (фото - www.instagram.com/PyeongChang2018)

Источник: liga.net

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