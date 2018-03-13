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Спорт
Новости спорта
12 марта 18, 17:01
Комитет арбитров напугало серьезное игровое нарушение
Александрия
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Комитет арбитров ФФУ на своем официальном сайте обнародовал оценку действий арбитра Сергея Бойко при удалении Артема Ситало в матче "Александрия" - "Черноморец".

"Решение вынести красную карточку игроку № 18 хозяев (Ситало) было правильным. Речь идет о серьезном игровом нарушение. Игрок № 18 хозяев, не имея никакого интереса играть в мяч, прямой ногой, как молотом, наносит удар сопернику, футболисту № 21 гостей, в подъем ноги. Речь идет об особо тяжелом случае и агрессивносте.

В соответствии с Правилом 12 и методических рекомендаций УЕФА, это решение является правильным", - отмечает комитет.

Напомним, что с трактовкой данного эпизода совсем не соглашается экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар, который считает, что ситуация, как максимум, заставляла Бойко предупредить форварда "Александрии".
UA-Football
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