Комитет арбитров напугало серьезное игровое нарушение

"Решение вынести красную карточку игроку № 18 хозяев (Ситало) было правильным. Речь идет о серьезном игровом нарушение. Игрок № 18 хозяев, не имея никакого интереса играть в мяч, прямой ногой, как молотом, наносит удар сопернику, футболисту № 21 гостей, в подъем ноги. Речь идет об особо тяжелом случае и агрессивносте.

В соответствии с Правилом 12 и методических рекомендаций УЕФА, это решение является правильным", - отмечает комитет.

Напомним, что с трактовкой данного эпизода совсем не соглашается экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар, который считает, что ситуация, как максимум, заставляла Бойко предупредить форварда "Александрии".