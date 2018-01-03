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Спорт
Новости спорта
2 января 18, 16:04
Чего стоит ожидать от матча Арсенал-Челси?
Арсенал
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Первый матч в новом году "Арсенал" будет играть с "Челси". Об этом передает Football.London.

У "канониров" серьезные ротационные потери, на поле могут не выйти семеро игроков. В частности, матч на скамейке запасных проведет Месут Озил, а также пропустивший поединок против "Вест Бромвич Альбион". Защитник Сеад Колашинац получил травму, как и его коллега Монреаль, и к началу матча они вряд ли успеют оправиться. Нападающий Оливье Жир вместе с Карсола также лежит в лазарете. Линия форвардов у лондонцев очень слабая, скорее всего тренерский штаб будет ставить на атакующие позиции легионеров.

Таким образом, букмекеры отдают предпочтения в матче футболистам "Челси".

Как сообщалось, недавно хавбек " Челси" и сборной Франции Н’Голо Канте признан лучшим французским футболистом 2017 года по версии France Football.
URA-Inform
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