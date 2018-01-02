Главные победы 2017: Лучшие спортсмены года в Украине

В 2017 году украинские спортсмены собирали медали на чемпионатах мира и Европы, защищали чемпионские пояса в профи-боксе и брали трофеи в теннисе. Андрей Ярмоленко заиграл новыми красками в "Боруссии", а Александр Хижняк стал лучшим боксером чемпионата мира.

Мы подготовили для вас список самых успешных спортсменов 2017 года в разных видах. И специально не выделяли кого-то одного в качестве лучшего. Выбора за вами – голосуйте в конце материала.

Олег Верняев

спортивная гимнастика, 24 года

Олимпийский чемпион Рио-2016 не потерял мотивации в этом году. Олег привез букет медалей с основных стартов. Завоевал "серебро" чемпионата мира на брусьях, стал двукратным чемпионом Европы (многоборье, брусья), добавил континентальную "бронзу" в опорном прыжке и победил в общем зачете Кубка мира.

Ложка дегтя – грядущие две операции: на плече и ноге. Из-за них Олег пропустит весь следующий сезон.

Виктор Выхрист

бокс, 25 лет

Супертяж принес Украине золотую медаль домашнего чемпионата Европы в Харькове. В финале категории 91+ кг Виктор победил спарринг-партнера Энтони Джошуа англичанина Фрэзера Кларка единогласным решением судей – 5:0.

Талантом боксера восхищается Владимир Кличко, который приглашал Виктора в свой тренировочный лагерь. И после финала чемпионата Европы Выхриста одним из первых поздравил именно Кличко.

Александр Долгополов

теннис, 29 лет

Долгое время Александр Долгополов удерживает звание первой ракетки Украины. Этот год завершил на 38-м месте в рейтинге АТР. И заработал почти миллион долларов.

Трижды за год играл в финалах АТР (повторив свое достижение 2012-го года) – выиграл соревнования в Аргентине и проиграл в Швеции и Китае. В октябре досрочно завершил сезон из-за проблем со здоровьем.

Георгий Зантарая

дзюдо, 30 лет

Спустя шесть лет Зантарая снова выиграл чемпионат Европы. За "золото" украинец боролся со словенцем Адрианом Гомбочем, который на Олимпийских играх в Рио сражался за "бронзу", но остался без медали. Зантарая победил иппоном.

Мог Зантарая разжиться и на "бронзу" чемпионата мира, однако в медальной схватке проиграл Талу Фликеру из Израиля.

Павел Коростылев

стрельба, 20 лет

Чемпион Юношеских Олимпийских игр-2014, выстрелил уже и на взрослом уровне. На чемпионате Европы Коростылев выиграл две индивидуальные золотые медали – в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанциях 25 и 50 метров. А также два "золота" в командных соревнованиях.

Кроме того, Коростылев выиграл Кубок мира в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров, опередив четырехкратного олимпийского чемпиона корейца Чин Джон О.

Василий Ломаченко

бокс, 29 лет

Три боя за год – и трое соперников отказываются от продолжения поединка. Вася шутит: "Можете называть меня Номасченко". No Mas ("больше не надо") – это фраза, которую говорят, когда боксер отказывается продолжать бой.

Ломаченко досрочно победил Сосу, Марриагу и Ригондо, защитил пояс WBO и вошел в тройку лучших боксеров мира среди профи вне зависимости от весовых категорий.

Александр Пелешенко

тяжелая атлетика, 23 года

Два года подряд Александру нет равных в Европе. Победу на ЧМ-2016 во Фйорде Пелешенко закрепил в Сплите-2017. В сумме за год добавив 14 килограмм.

А осенью Александр Пелешенко стал чемпионом Украины с национальным рекордом – 394 кг. Интересно, что это всего на два килограмма меньше мирового рекорда, который принадлежит чемпиону Олимпийских игр-2016 иранцу Кианоуш Ростами (396 кг).

Игорь Радивилов

спортивная гимнастика, 25 лет

В Монреале Радивилов в опорном прыжке завоевал "серебро" чемпионата мира, уступив первому месту лишь одной тысячной балла. "Значит, есть над чем работать, значит, я что-то не так сделал, не так приземлился, может, где-то переволновался. Когда такая ответственность, и ты чувствуешь, что цель совсем рядом, очень сложно нервы собрать в одну кучу", – говорил нам после ЧМ Радивилов.

А еще в этом году Игорь выиграл "бронзу" чемпионата Европы в упражнениях на кольцах. И дважды был признан спортсменом месяца в Украине.

Михаил Романчук

плавание, 21 год

Успешным выдался год для украинского пловца Михаила Романчука. Он выиграл серебряную медаль на чемпионате мира (1500 м), стал чемпионом Европы на короткой воде и привез три награды ("золото" и два "серебра") с Универсиады.

Кстати, Михаил не против повторить заплыв Майкла Фелпса против акулы. "Если бы когда-то появилась возможность, поучаствовал бы в подобном проекте", – признался нам Ромачук.

Александр Усик

бокс, 30 лет

Украинский боксер тяжеловес в апреле защитил чемпионский пояс WBO, победив по очкам Майкла Хантера. Потом согласился на участие во Всемирной боксерской суперсерии. В четвертьфинале Александр выиграл у немца Марка Хука техническим нокаутом. В следующем поединке Усик может завоевать второй чемпионский пояс – по версии WBC. Нужно победить в Риге чемпиона из Латвии Майриса Бриедиса.

Александр Хижняк

бокс, 22 года

Лучший боксер чемпионата мира вне зависимости от весовой категории – это украинец Александр Хижняк. На ЧМ-2017 Хижняк провел четыре поединка в категории до 75 кг. Сначала без проблем разобрался со словаком Андреем Чемезом, затем перебоксировал чемпиона Британии Бенджамина Вайтекера, после чего прошел американца Троя Ислея в полуфинале, а в финале сошелся с бронзовым призером чемпионата Азии Абильханом Аманкулом и не оставил казахстанцу ни единого шанса.

Кроме того, в этом году Александр стал чемпионом Европы в Харькове.

Юрий Шестак

бокс, 24 года

Уроженец Харькова Юрий Шестак выиграл золотую медаль домашнего чемпионата Европы в категории до 60 кг. В финале украинский боксер победил раздельным решением судей россиянина Габила Мамедова. "Вытянул бой чисто на характере", – прокомментировал финал тренер боксера Валерий Даниленко.

Андрей Ярмоленко

футбол, 28 лет

Трансфер года в украинском футболе. Андрей Ярмоленко за 25 миллионов евро перешел из "Динамо" в дортмундскую "Боруссию". Начал без раскачки. Уже во втором своем матче вышел в основном составе и забил потрясающий гол "Тоттенхэму" в Лиге чемпионов. В сего на счету Андрея в Бундеслиге – 13 матчей (3 гола и 4 результативные передачи); в Лиге чемпионов – 6 матчей (1 гол и 1 результативная передача); Кубок Германии – 2 матча (2 гола). Результаты могли быть и получше, но осенью "Боруссию" настолько лихорадило, что команда уволила тренера Боша.