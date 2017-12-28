Месси затролил Роналду на «Олимпийском» (ВИДЕО)

Противостояние легенд «Реала» и «Барселоны» под музыку группы «Время и Стекло» порвало украинский интернет. За минувшие выходные ролик, выложенный на YouTube-канале «Чоткий Паца» собрал 250 000 просмотров и вошел в Топ-10 самых популярных видео UAнета.

Видео под названием «Время и Стекло - Тролль (ПАРОДИЯ)» снято на трёх локациях — НСК «Олиймпийский» (поле + президентское ложе), фотостудии и раздевалке известного спортивного клуба. Главную роль в ролике (Криштиану Роналду) исполнил ведущий YouTube-канала Kuba Ibra Игорь Пазыч.

Клип-пародия на песню «Тролль» получился очень зрелищным и потешно отражает реальное противостояние легенд «Реала» и «Барселоны». Криштиану Роналду и Лионель Месси тролят друг-друга весь клип, а в финале «мирятся» в одной кровати.

Время и Стекло - Тролль (ПАРОДИЯ):



Время и Стекло - Тролль (ПАРОДИЯ) | Как снимался клип:







