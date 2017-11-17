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17 ноября 17, 09:57
Сегодня стартует 16 тур Украинской Премьер-лиги
Шахтер
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На харьковском стадионе "Металлист" лидер чемпионата Украины "Шахтер" сыграет вместе с "Александрией" в рамках стартового тура 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

Такие данные стали известны с официального сайта клуба "Шахтер".

Примечательно, что “Шахтер” был сильнее александрийцев в 12 среди 13 матчей турнира. Однажды добился ничьей. В домашних поединках у “горняков” стопроцентный результат: шесть побед с общей разницей мячей 14: 1.

Как отмечается, “Александрия” на протяжении шести туров чемпионата не может победить. Подопечные Владимира Шарана в трех предыдущих поединках, завершили вничью, уступив до этого “Олимпик”. Сейчас “Александрия” с 12 пунктами занимает лишь 10-ю строчку. “Шахтер” также терял очки в двух из трех последних встречах.

Кстати, вместе с командой на игру полетел Тайсон, который только накануне вернулся в Киев из расположения сборной Бразилии и успел провести тренировку.

Кроме того, защитник “Шахтера” Ракицкий также готовится принять участие в игре с “Александрией” за три недели без практики. После кубкового противостояния с “Зарей” Ракицкий за повреждения пропустил встречи со “Сталью”, “Фейенордом” и “Мариуполем”.

Как сообщалось ранее, футбольный клуб "Динамо" решил отказаться от русскоязычной версии своего официального сайта. Теперь для просмотра сайта украинской команды доступны только две языковые версии – украинская и английская.
URA-Inform
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