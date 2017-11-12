"Динамо" и "Шахтер" сошлись в борьбе за защитника Олимпика

Динамо и Шахтер ведут борьбу за 25-летнего игрока Олимпика, который на днях получил свой первый вызов в национальную сборную Украины.





По словам источника, агенты игрока заняли выжидательную позицию.





Стоит отметить, что Шабанов — коренной киевлянин и воспитанник академии Динамо, где он занимался с 2005 по 2007 год.





В текущем сезоне защитник провел за Олимпик 15 матчей во всех турнирах — 13 в УПЛ и два в лиге Европы.



