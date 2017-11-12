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Спорт
Новости спорта
11 ноября 17, 23:36
"Динамо" и "Шахтер" сошлись в борьбе за защитника Олимпика
Артем Шабанов
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Центральный защитник Олимпика Артем Шабанов заинтересовал Динамо и Шахтер, сообщает Спортивка в своем Twitter.
Динамо и Шахтер ведут борьбу за 25-летнего игрока Олимпика, который на днях получил свой первый вызов в национальную сборную Украины.

По словам источника, агенты игрока заняли выжидательную позицию.

Стоит отметить, что Шабанов — коренной киевлянин и воспитанник академии Динамо, где он занимался с 2005 по 2007 год.

В текущем сезоне защитник провел за Олимпик 15 матчей во всех турнирах — 13 в УПЛ и два в лиге Европы.

Источник: news-facts.com 
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