Получены доказательства употребления допинга спортсменами РФ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило электронный файл с базой данных допинг-проб российских спортсменов с января 2012 года по август 2015 года. Об этом сообщается на сайте организации.

"Новые данные подкрепляют наше требование о том, чтобы российские власти тоже публично признали выводы независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена", — заявил президент WADA Крэйг Риди.

Как отмечается в пресс-релизе, специалисты WDA получили базу данных в конце октября и продолжают ее изучать. В агентстве обещают предоставить дополнительные сведения о результатах анализа на заседании исполкома организации 15-16 ноября. По информации газеты The New York Times, файл с результатами допинг-тестов в Московской антидопинговой лаборатории был передан WADA неким информатором, а не через официальные каналы.

Напомним, с лета 2016 года две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) расследуют обвинения, представленные в докладе независимой комиссии WADA. В частности, Россию обвиняют в систематических манипуляциях с допинг-пробами и применении допинга рядом российских спортсменов на зимних Играх 2014 года в Сочи.