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Спорт
Новости спорта
10 ноября 17, 19:28
Путин заподозрил США в заговоре
МОК
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МОК объявил в четверг, что наказал четверых российских спортсменов за нарушения антидопинговых правил в 2014 году на зимних Играх в Сочи.

"Международный олимпийский комитет объявил в четверг, что наказал четверых российских спортсменов за нарушения антидопинговых правил в 2014 году на зимних Играх в Сочи. За это его раскритиковал президент России Владимир Путин", - сообщает Ребекка Р. Руиз в The New York Times.

"Дисквалифицированы и отстранены от участия в будущих Олимпиадах четверо лыжников - Юлия Иванова, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Максим Вылегжанин. На Играх в Сочи Вылегжанин завоевал три серебряные медали, которые олимпийские чиновники велели России вернуть", - говорится в статье.

"Хотя о решениях наказать спортсменов сообщили чиновники из Швеции и Испании, Путин назвал эти решения американской попыткой подорвать позиции России и повлиять на президентские выборы, которые пройдут в стране в марте. Он упомянул о "пласте связей и зависимостей" в международном спорте", - передает Руиз.

"И контрольный пакет находится в Соединенных Штатах, потому что там основные компании, которые заказывают и платят за телевизионные права, там основные спонсоры, там основные рекламодатели", - заявил российский президент.

"Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает, - сказал Путин. - В ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы США хотят создать проблемы при выборах президента России".
Inopressa
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