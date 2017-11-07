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Спорт
Новости спорта
7 ноября 17, 11:17
На зимней Олимпиаде-2018 могут запретить гимн России
МОК
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Чиновники МОК рассматривают варианты санкций против РФ из-за допингового скандала.
Чиновники МОК рассматривают варианты санкций против РФ из-за допингового скандала.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает меры наказания для России за допинговые нарушения, в том числе на Олимпиаде−2014 в Сочи, передает The New York Times со ссылкой на источники.
 
Должностные лица МОК рассматривают вариант допуска россиян на Олимпиаду−2018 в Южной Корее, при условии, что национальный гимн России не будет исполняться, а российская делегация не примет участия в церемонии открытия.
 
Также высшие олимпийские чиновники рассматривают возможность участия российских спортсменов под нейтральным флагом или в нейтральной форме. 
 
Издание отмечает, что МОК вряд ли полностью запретит России участвовать в Играх, однако может применить существенный финансовый штраф или не допустит спортсменов, замешанных в допинговом скандале.
 
Ожидается, что решение по допуску сборной России к Играм−2018 года объявит председатель МОК Томас Бах на заседании в начале декабря.
 
Напомним, Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, в котором утверждается, что более тысячи российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта пользовались допинговой госпрограммой. 
 
Эксперты подтвердили подмену допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. 
Korrespondent
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