На зимней Олимпиаде-2018 могут запретить гимн России

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает меры наказания для России за допинговые нарушения, в том числе на Олимпиаде−2014 в Сочи, передает The New York Times со ссылкой на источники.

Должностные лица МОК рассматривают вариант допуска россиян на Олимпиаду−2018 в Южной Корее, при условии, что национальный гимн России не будет исполняться, а российская делегация не примет участия в церемонии открытия.

Также высшие олимпийские чиновники рассматривают возможность участия российских спортсменов под нейтральным флагом или в нейтральной форме.

Издание отмечает, что МОК вряд ли полностью запретит России участвовать в Играх, однако может применить существенный финансовый штраф или не допустит спортсменов, замешанных в допинговом скандале.

Ожидается, что решение по допуску сборной России к Играм−2018 года объявит председатель МОК Томас Бах на заседании в начале декабря.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, в котором утверждается, что более тысячи российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта пользовались допинговой госпрограммой.

Эксперты подтвердили подмену допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.