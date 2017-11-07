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Спорт
Новости спорта
6 ноября 17, 19:39
В Москве избили трехкратного чемпиона мира из Украины
Александр Липовый
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Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовый был избит неизвестными в Москве.
Согласно предварительной информации, спортсмену пробили голову, однако от госпитализации он отказался.

Липовый, который в 2011 году перебрался в Москву из Одессы, находился возле магазина вместе с другом, когда к ним подошли неизвестные, пишет Лайф.ру. После словесной перепалки завязалась драка. В результате Александр получил травмы головы.

В больнице спортсмену наложили швы, после чего он отправился домой. В полицию о произошедшем инциденте спортсмен сообщать не стал и сказал, что не собирается этого делать.

Как сообщалось, в России умерла легендарная чемпионка мира по пауэрлифтингу Наталья Румянцева. А в Краснодарском крае гонщик на квадроцикле влетел в толпу зрителей во время заезда.
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