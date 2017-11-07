В Москве избили трехкратного чемпиона мира из Украины

Согласно предварительной информации, спортсмену пробили голову, однако от госпитализации он отказался.





Липовый, который в 2011 году перебрался в Москву из Одессы, находился возле магазина вместе с другом, когда к ним подошли неизвестные, пишет Лайф.ру. После словесной перепалки завязалась драка. В результате Александр получил травмы головы.





В больнице спортсмену наложили швы, после чего он отправился домой. В полицию о произошедшем инциденте спортсмен сообщать не стал и сказал, что не собирается этого делать.





Как сообщалось, в России умерла легендарная чемпионка мира по пауэрлифтингу Наталья Румянцева. А в Краснодарском крае гонщик на квадроцикле влетел в толпу зрителей во время заезда.