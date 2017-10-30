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30 октября 17, 19:47
Свитолина завершила сезон в ранге шестой ракетки мира
Элина Свитолина
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Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина завершила сезон в статусе шестой ракетки мира. Соответствующие место она занимает в обновленном за 30 октября рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Отметим, что Свитолина перед стартом WTA Finals претендовала на место первой ракетки мира, однако поражение от Каролин Возняцки и Каролин Гарсия не позволили украинке замахнуться на новую вершину.

В данный момент на первой позиции рейтинга  румынка Симона Халеп, второй идет испанка Гарбинье Мугуруса, на третьем - датчатка Каролин Возняцки.

Следом расположились чешка Каролина Плишкова и американка Винус Уильямс. В первую десятку также входят Елена Остапенко из Латвии, француженка Каролин Гарсия, британка Йоханна Конта и француженка Кристина Младенович.

Напомним, как сообщалось, в своем дебютном матче на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, Элина Свитолина уступила Каролин Возняцки. Об этом сообщается на сайте ведомства.
URA-Inform
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