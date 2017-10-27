Шахтер проиграл дело Зинченко в Спортивном арбитражном суде

CAS (Спортивный арбитражный суд) принял решение полностью отклонить апелляцию, поданную донецким «Шахтером» по поводу компенсации за переход хавбека Александра Зинченко в российскую «Уфу».

Об этом сообщила юридическая компания SILA, которая представляла в суде интересы 20-летнего украинского футболиста и российского клуба.

В 2014 году Александр Зинченко в одностороннем порядке расторг контракт с «Шахтером». В феврале 2015 года «Уфа» подписала четырехлетний контракт с Зинченко, а в июле 2016 года российский клуб продал украинского хавбека в английский «Ман Сити».

Напомним, 24 октября 2017 года 20-летний Зинченко дебютировал за «Манчестер Сити», сыграв 120 минут в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против Вулверхэмптона. «Горожане» в серии пенальти победили соперника и прошли в следующий раунд турнира.







