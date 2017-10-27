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Спорт
Новости спорта
27 октября 17, 00:03
Шахтер проиграл дело Зинченко в Спортивном арбитражном суде
Александр Зинченко
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CAS отклонил апелляцию донецкого клуба по поводу компенсации за переход хавбека в российскую «Уфу»
CAS (Спортивный арбитражный суд) принял решение полностью отклонить апелляцию, поданную донецким «Шахтером» по поводу компенсации за переход хавбека Александра Зинченко в российскую «Уфу».
 
Об этом сообщила юридическая компания SILA, которая представляла в суде интересы 20-летнего украинского футболиста и российского клуба.
 
В 2014 году Александр Зинченко в одностороннем порядке расторг контракт с «Шахтером». В феврале 2015 года «Уфа» подписала четырехлетний контракт с Зинченко, а в июле 2016 года российский клуб продал украинского хавбека в английский «Ман Сити».
 
Напомним, 24 октября 2017 года 20-летний Зинченко дебютировал за «Манчестер Сити», сыграв 120 минут в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против Вулверхэмптона. «Горожане» в серии пенальти победили соперника и прошли в следующий раунд турнира.

источник: football.sport.ua

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