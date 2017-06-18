Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.04
USD
26.01
RUB
0.45
EUR
29.05
USD
26.01
RUB
0.45
EUR
29.21
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Новости спорта
17 июня 17, 20:41
Украинцы завоевали серебро на Евро-2017 по прыжкам в воду
Евро-2017
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Илья Кваша и Олег Колодий стали серебряными призерами чемпионата Европы по синхронным прыжкам с 3-метрового тамплина
Украинские спортсмены завоевали серебро на Чемпионате Европы по прыжкам в воду. 

Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

Илья Кваша и Олег Колодий стали серебряными призерами чемпионата Европы по синхронным прыжкам с 3-метрового тамплина.



Первое место на пьедестале почета заняли россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов, бронзовая медаль досталась британцам Фредерику Вудварду и Джеймсу Хитли.
Ещё по теме:
«Бронзовые» прыжки сборной Украины
Чемпионом Европы по прыжкам в воду стал украинец
Илья Кваша победил на ЧЕ-2009 по прыжкам в воду!
У украинцев 2 бронзы на первенстве мира по прыжкам в воду
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
17 июня стартует Кубок Конфедераций 2017
noimageСегодня стартует "Евро-2017" для молодежных сборных
noimageВ зоне АТО погиб украинский чемпион по каратэ
noimageКононенко выиграл велогонку мира Race Horizon Park 2017
noimageБратья Кличко стали лауреатами престижной премии в Германии
Лента новостей