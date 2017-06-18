Украинцы завоевали серебро на Евро-2017 по прыжкам в воду

Украинские спортсмены завоевали серебро на Чемпионате Европы по прыжкам в воду.





Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.





Илья Кваша и Олег Колодий стали серебряными призерами чемпионата Европы по синхронным прыжкам с 3-метрового тамплина.













Первое место на пьедестале почета заняли россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов, бронзовая медаль досталась британцам Фредерику Вудварду и Джеймсу Хитли.



