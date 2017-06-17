Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.04
USD
26.01
RUB
0.45
EUR
29.05
USD
26.01
RUB
0.45
EUR
29.21
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Новости спорта
17 июня 17, 09:24
17 июня стартует Кубок Конфедераций 2017
Кубок Конфедераций 2017
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Это будет 10-й розыгрыш турнира

Сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе "Крестовский" состоится стартовый поединок Кубка Конфедераций 2017. Хозяин соревнования сборная России будет принимать чемпиона Океании Новую Зеландию.

Турнир продлится до 2 июля и кроме этих двух команд в нем также примут участие:

Германия (чемпион мира); Португалия (чемпион Европы); Чили (чемпион Южной Америки); Мексика (чемпион Северной Америки); Камерун (чемпион Африки); Австралия (чемпион Азии)

Отметим, что Россия, Чили и Португалия впервые сыграют на этом турнире, тогда как Мексика в седьмой раз попытается выиграть это соревнование. Кроме этого, североамериканцы являются единственной среди нынешних участников командой, которая побеждала на Кубке Конфедераций раньше.

Все восемь команд разделили на две группы:

Группа 1

Россия

Новая Зеландия

Португалия

Мексика

Группа 2

Камерун

Чили

Австралия

Германия

С обеих квартетов сразу в полуфинал выходят сборные, занявшие первые два места в своих группах. Матчи принимают четыре стадиона: "Крестовский" (Санкт-Петербург), "Открытие Арена" (Москва), "Казань Арена" и "Фишт" (Сочи). Расписание поединков смотрите
UA-Football
Ещё по теме:
Германия готова принять Евро-2024
ЧМ-2018: ФИФА испытывает трудности с поиском спонсоров
Каррагер:Со статистикой Ливерпуля что-то выиграть невозможно
Хиддинк возглавит Мидлсбро?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сегодня стартует "Евро-2017" для молодежных сборных
noimageВ зоне АТО погиб украинский чемпион по каратэ
noimageКононенко выиграл велогонку мира Race Horizon Park 2017
noimageБратья Кличко стали лауреатами престижной премии в Германии
noimageДве золотые медали завоевали украинки на чемпионате Европы
Лента новостей