17 июня стартует Кубок Конфедераций 2017

Сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе "Крестовский" состоится стартовый поединок Кубка Конфедераций 2017. Хозяин соревнования сборная России будет принимать чемпиона Океании Новую Зеландию.
Турнир продлится до 2 июля и кроме этих двух команд в нем также примут участие:Германия (чемпион мира); Португалия (чемпион Европы); Чили (чемпион Южной Америки); Мексика (чемпион Северной Америки); Камерун (чемпион Африки); Австралия (чемпион Азии)
Отметим, что Россия, Чили и Португалия впервые сыграют на этом турнире, тогда как Мексика в седьмой раз попытается выиграть это соревнование. Кроме этого, североамериканцы являются единственной среди нынешних участников командой, которая побеждала на Кубке Конфедераций раньше.
Все восемь команд разделили на две группы:
Группа 1
Россия
Новая Зеландия
Португалия
Мексика
Группа 2
Камерун
Чили
Австралия
Германия
С обеих квартетов сразу в полуфинал выходят сборные, занявшие первые два места в своих группах. Матчи принимают четыре стадиона: "Крестовский" (Санкт-Петербург), "Открытие Арена" (Москва), "Казань Арена" и "Фишт" (Сочи). Расписание поединков смотрите