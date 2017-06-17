17 июня стартует Кубок Конфедераций 2017

Сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе "Крестовский" состоится стартовый поединок Кубка Конфедераций 2017. Хозяин соревнования сборная России будет принимать чемпиона Океании Новую Зеландию.

Турнир продлится до 2 июля и кроме этих двух команд в нем также примут участие:

Отметим, что Россия, Чили и Португалия впервые сыграют на этом турнире, тогда как Мексика в седьмой раз попытается выиграть это соревнование. Кроме этого, североамериканцы являются единственной среди нынешних участников командой, которая побеждала на Кубке Конфедераций раньше.

Все восемь команд разделили на две группы:

Группа 1

Россия

Новая Зеландия

Португалия

Мексика

Группа 2

Камерун

Чили

Австралия

Германия

С обеих квартетов сразу в полуфинал выходят сборные, занявшие первые два места в своих группах. Матчи принимают четыре стадиона: "Крестовский" (Санкт-Петербург), "Открытие Арена" (Москва), "Казань Арена" и "Фишт" (Сочи). Расписание поединков смотрите