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Спорт
Новости спорта
16 июня 17, 09:08
Сегодня стартует "Евро-2017" для молодежных сборных
Евро-2017
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Финальная стадия чемпионата Европы-2017 среди молодежных сборных пройдет с 16 по 30 июня в Польше.

Финальная стадия чемпионата Европы-2017 среди молодежных сборных пройдет с 16 по 30 июня в Польше.

Группа А: Англия, Польша, Словакия, Швеция

Группа B: Македония, Португалия, Сербия, Испания

Группа C: Чехия, Дания, Германия, Италия

В каждой группе соперники сыграют по одному разу друг с другом. Победители групп гарантируют себе участие в полуфинале. Обладатель второго места с лучшими показателями станет четвертым полуфиналистом.

Расписание матчей:

Группа А: 16, 19, 22 июня
Группа В: 17, 20, 23 июня
Группа С: 18, 21, 24 июня
Полуфиналы: 27 июня
Финал: 30 июня

Откроют турнир сборные Швеции и Англии, которые сыграют в 19.00, а во втором матче для хозяева сыграют со сборной Словакии.
UA-Football
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