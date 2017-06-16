Сегодня стартует "Евро-2017" для молодежных сборных

Финальная стадия чемпионата Европы-2017 среди молодежных сборных пройдет с 16 по 30 июня в Польше.
Группа А: Англия, Польша, Словакия, Швеция
Группа B: Македония, Португалия, Сербия, Испания
Группа C: Чехия, Дания, Германия, Италия
В каждой группе соперники сыграют по одному разу друг с другом. Победители групп гарантируют себе участие в полуфинале. Обладатель второго места с лучшими показателями станет четвертым полуфиналистом.
Расписание матчей:
Группа А: 16, 19, 22 июня
Группа В: 17, 20, 23 июня
Группа С: 18, 21, 24 июня
Полуфиналы: 27 июня
Финал: 30 июня
Откроют турнир сборные Швеции и Англии, которые сыграют в 19.00, а во втором матче для хозяева сыграют со сборной Словакии.