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Спорт
Новости спорта
12 июня 17, 22:11
В зоне АТО погиб украинский чемпион по каратэ
Тарас Билоцкий
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На днях в зоне АТО погиб мастер спорта по каратэ Тарас Билоцкий.

В АТО погиб украинский чемпион по каратэ

Он был призван по мобилизации

На днях в зоне АТО погиб мастер спорта по каратэ Тарас Билоцкий.

Об этом на своей странице Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

В сообщении министр выражает соболезнования близким людям украинского чемпиона. И отмечает, что еще один украинский спортсмен героически отдал свою жизнь в битве за Украину.

Сообщается, что 7 июня Тарас погиб в результате обстрела в Луганской области. Похоронили спортсмена на Родине, в Киеве.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в зоне АТО погиб очередной силовик. 
URA-Inform
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