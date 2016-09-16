Украина сохранила третье место в медальном зачете в Рио

На Паралимпиаде в Рио украинские пловцы взяли сразу четыре награды на дистанции 50 метров на спине. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

Геннадий Бойко завоевал золото с результатом 1:00.85. Третье место заняли Антон Коль (1:15.42), Сергей Паламарчук, установив рекорд Европы (50.23) и Ирина Соцкая (1:17.22).

В конце восьмого дня соревнований в копилке украинской сборной паралимпийцев 92 медали, из них 35 золотых, 27 серебряных и 30 бронзовых медалей.

Сейчас сборная Украины занимает третье место в неофициальном медальном зачете, уступая командам Китая и Великобритании. У ближайшего преследователя — сборной США — 89 медалей.