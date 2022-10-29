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Спорт
Бокс
29 октября 22, 16:14
Ломаченко – Ортис. Где и во сколько можно посмотреть бой
Ломаченко
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Бой Ломаченко и Ортиса станет главным поединком большого боксерского вечера, который пройдет в Нью-Йорке (США) на арене Мэдисон Сквер Гарден

В ночь с 29 на 30 октября состоится боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и американцем Джемейном Ортисом.

Бой Ломаченко и Ортиса станет главным поединком большого боксерского вечера, который пройдет в Нью-Йорке (США) на арене Мэдисон Сквер Гарден.

Начало турнира в 03:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

На церемонии взвешивания выяснилось, что украинец на 300 грамм тяжелее американца. Ломаченко весит 61,1 кг, а Ортис – 60,8 кг.

Победитель предстоящего боя, скорее всего, станет претендентом на бой с американцем Девином Хейни. 

Ломаченко – чемпион Олимпиад 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины. В профи – бывший чемпион мира в трех весовых категориях. Считается одним из наиболее титулованных боксеров Украины, но не выходил на ринг с декабря 2021 года.

У Ортиса нет ни одного поражения и только одна ничья, ему 26 лет. Ортис был одним из спарринг-партнеров Ломаченко, когда тот готовился к поединку с Ричардом Комми.

22 марта сообщалось, что Ломаченко отказался от поединка за звание абсолютного чемпиона мира с австралийцем Джорджем Камбососом и остался в составе теробороны своего родного города Белгород-Днестровский. 12 декабря 2021 года Ломаченко (16-2, 11 КО) победил ганца Ричарда Комми (30-4, 27 КО) единогласным решением судей.

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liga.net
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