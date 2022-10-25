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Спорт
Бокс
25 октября 22, 13:44
Усик встретится с Фьюри на Ближнем Востоке - СМИ
Усик
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Журналисты узнали где и когда должен состояться поединок за звание абсолютного чемпиона.

Александр Усик и Тайсон Фьюри еще не договорились о проведении боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, однако СМИ пытаются узнать где же должно состояться это событие.

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, сейчас между командами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и обладателя титула WBC продолжаются переговоры по поводу организации боя.

По информации источника, поединок Усик - Фьюри может состояться в марте следующего года в Саудовской Аравии.

Напомним, свой ближайший поединок Фьюри проведет 3 декабря против Дерека Чисоры и рассматривает его в качестве этапа подготовки к будущему противостоянию с украинским чемпионом.

Ранее в команде чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF заявили, что Фьюри посоветовали не выходить в ринг против Усика.
Korrespondent
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