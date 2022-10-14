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Спорт
Бокс
14 октября 22, 12:23
Фьюри запланировал себе встречу с Усиком
Фрэнк Уоррен
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Промоутер британского чемпиона мира сообщил, с кем будет драться его подопечный далее.

В следующем своем поединке Тайсон Фьюри хочет встретиться в ринге с Дереком Чисорой. Об это рассказал промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Фрэнк Уоррен.

При этом не забыл британский боксер и о поединке с Александром Усиком. Бой с украинцем, за звание абсолютного чемпиона мира, значится в списке Фьюри вторым.

"Фьюри в следующем бою хочет подраться с Дереком Чисорой, затем провести поединок с Александром Усиком, а после этого встретиться с Джо Джойсом. Следующий год должен быть напряженным для него, не правда ли?

Это то, о чем говорил Тайсон. Увидим, к чему мы придем. Что бы не решил Фьюри, я поддержу его. У нас особые отношения, и я хочу только лучшего для него", - приводит слова Уоррена Express.

Ранее Тайсон Фьюри объяснил, почему не стал ждать боя с Александром Усиком.
Korrespondent
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