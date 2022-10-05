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Спорт
Бокс
5 октября 22, 10:35
У Джошуа рассказали свою версию срыва боя с Фьюри
Хирн недоволен поведением команды Фьюри
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Промоутер Эдди Хирн обвинил оппонентов в нежелании организовывать встречу боксеров.

В команде Энтони Джошуа считают оппонентов из лагеря Тайсона Фьюри виновными в срыве поединка боксеров. По мнению промоутера Эдди Хирна, там изначально были не заинтересованы в организации боя и ставили нереальные сроки.

"Около двух или трех недель назад Боб Арум сказал, что нет ни единого шанса в мире, что этот бой состоится. Затем он вышел и заявил: "Все согласовано, это просто вина Эдди Хирна". Так что меня легко обвинить. Меня обвиняют даже тогда, когда проходит плохой бой. Теперь я привык к этому, я не против.

"Такие большие бои не устраивают за две недели. Реальность такова, что когда два бойца имеют огромные коммерческие соглашения с разными трансляторами, это требует времени. Конечно, сейчас мы пропустили два дедлайна, которые были финальными. Так что я не знаю. Я не говорил с Queensbury с прошлого четверга", - сказал Хирн в интервью talkSPORT.

Напомним, ранее об окончательном срыве поединка двух британских боксеров сообщили представители Тайсона Фьюри.
Korrespondent
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