У Джошуа рассказали свою версию срыва боя с Фьюри

В команде Энтони Джошуа считают оппонентов из лагеря Тайсона Фьюри виновными в срыве поединка боксеров. По мнению промоутера Эдди Хирна, там изначально были не заинтересованы в организации боя и ставили нереальные сроки.

"Около двух или трех недель назад Боб Арум сказал, что нет ни единого шанса в мире, что этот бой состоится. Затем он вышел и заявил: "Все согласовано, это просто вина Эдди Хирна". Так что меня легко обвинить. Меня обвиняют даже тогда, когда проходит плохой бой. Теперь я привык к этому, я не против.

"Такие большие бои не устраивают за две недели. Реальность такова, что когда два бойца имеют огромные коммерческие соглашения с разными трансляторами, это требует времени. Конечно, сейчас мы пропустили два дедлайна, которые были финальными. Так что я не знаю. Я не говорил с Queensbury с прошлого четверга", - сказал Хирн в интервью talkSPORT.

Напомним, ранее об окончательном срыве поединка двух британских боксеров сообщили представители Тайсона Фьюри.