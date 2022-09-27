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Спорт
Бокс
27 сентября 22, 12:47
Фьюри уже нашел замену Джошуа
Тайсон Фьюри
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе похоже уже не рассчитывает на встречу с Энтони.

Тайсон Фьюри похоже всерьез обиделся на Энтони Джошуа и больше не хочет выходить против того в ринг. Напомним ранее чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе опубликовал видео, в котором официально объявил о срыве поединка.

А теперь спортсмен опубликовал новый пост. В нем "Цыганский король" вызвал на бой другого боксера, и это не Александр Усик.

Британец сообщил, что в своем следующем поединке намерен встретиться в ринге с немецким боксером Мануэлем Чарром.

"С нетерпением жду боя с человеком, который хочет драться, у которого есть огонь и желание.

Он сражался с некоторыми из лучших бойцов. Теперь он выступит снова. Выходи в ринг, Чарр", - написал Фьюри.
Korrespondent
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