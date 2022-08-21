Джошуа швырнул пояса Усика после поражения. ВИДЕО

После этого британец вернулся в ринг и взял микрофон, хотя команда Джошуа пыталась сдержать его. Он решил рассказать свою историю о том, что в детстве его посадили в тюрьму, после чего он начал тренироваться.





Мне жаль, что пришлось бы забрать пояса у Усика. Но это из-за страсти, которую я вложил в это. Этот юноша избил меня сейчас. Возможно, я мог бы выступить лучше, но это свидетельствует об уровне тяжелой работы, которую я приложил, поэтому, пожалуйста, поаплодируйте нашему чемпиону мира в тяжелом весе,

– сказал Энтони.





Несмотря на поражение, он все равно комплиментарно высказался о себе.





"Я не 12-раундовый боец. Посмотрите на меня, я новая порода тяжеловесов, Майк Тайсон, Сонни Листон, Джек Демпси, "вы не бросаете комбинаций, как Рокки Марчиано". Я тяжеловес, это тяжелая работа. Усик – феноменальный талант, трижды "ура" в его честь", – сказал британец.





Речь Джошуа после боя: видео