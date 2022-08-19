«Червона калина» в козацком наряде: Усик поразил всех. ВИДЕО

Украинский чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик в ярчайшем стиле завершил пресс-конференцию накануне боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.





После того, как боксеры ответили на вопросы журналистов и провели дуэль взглядов, Усик спел народную песню «Ой, у лузі червона калина».





Отметим, что на финальную пресс-конференцию украинский боксер пришел в традиционном казацком образе — в вышиванке и с казацким оселедцем на голове.





Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.







