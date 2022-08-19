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Спорт
Бокс
19 августа 22, 00:18
«Червона калина» в козацком наряде: Усик поразил всех. ВИДЕО
Усик
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Пресс-конференция с Джошуа
Украинский чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик в ярчайшем стиле завершил пресс-конференцию накануне боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.

После того, как боксеры ответили на вопросы журналистов и провели дуэль взглядов, Усик спел народную песню «Ой, у лузі червона калина».

Отметим, что на финальную пресс-конференцию украинский боксер пришел в традиционном казацком образе — в вышиванке и с казацким оселедцем на голове.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.
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