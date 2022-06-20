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Спорт
Бокс
19 июня 22, 22:43
Бокс. Официально объявлен бой-реванш Усика и Джошуа
Усик
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На кону – чемпионские пояса, которые Усик отобрал у Джошуа в сентябре 2021 года.

Украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) проведет повторный бой с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) 20 августа в городе Джедда в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Matchroom Boxing.

На кону – пояса, которые Усик отобрал у Джошуа во время предыдущего боя 25 сентября 2021 года. Тогда Усик одержал победу единогласным решением судей.

Усик после начала полномасштабной войны уехал за границу ради подготовки к реваншу Джошуа.

В годы после оккупации Россией родного для Усика Крыма и гибридной войны на Донбассе боксер неоднократно подвергался критике за заявления, созвучные с кремлевскими нарративами, и приятельские отношения с подозреваемым в госизмене блогером Анатолием Шарием. После полномасштабного вторжения в РФ он записал несколько обращений к россиянам и был замечен на фото терробороны с оружием.
liga.net
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