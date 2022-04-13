Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Бокс
13 апреля 22, 12:58
Усик вернулся к казацкому имиджу перед реваншем с Джошуа
Энтони Джошуа и Александр Усик
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Чемпион мира в профессиональном боксе Александр Усик вновь стал "украинским атаманом"

Чемпион мира в профессиональном боксе Александр Усик, который выехал из Украины ради подготовки к матчу-реваншу с британцем Энтони Джошуа, вновь стал "украинским атаманом": сменил внешний вид на тот, который был у него в 2014 году.

На селфи, которое чемпион мира по версиям IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе выложил в соцсетях, он снова с чубом на выбритой голове.

"Все буде Україна!", – подписал он снимок.

После блестящей карьеры в любительском боксе Усик, чемпион мира и Олимпийских игр, перешел в полупрофессионалы WSB, где выступал за команду "Украинские атаманы". Позднее он перешел в профи, где стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг), а затем взял три титула из четырех в супертяжах (свыше 90,7 кг).

Поединок Усик-Джошуа 2 планируется на конец июля в Саудовской Аравии или Великобритании, где прошлой осенью состоялся первый. Тогда украинец побил Джошуа единогласным решением судей.

В годы после оккупации Россией родного для Усика Крыма и гибридной войны на Донбассе боксер неоднократно попадал под критику за заявления, созвучные с кремлевскими нарративами, и приятельские отношения с подозреваемым в госизмене блогером Анатолием Шарием. После полномасштабного вторжения РФ он записал несколько обращений к россиянам и был замечен на фото теробороны с оружием. 
liga.net
Ещё по теме:
Редкач дисквалифицирован на один год за укус Гарсии
Бокс: Расписание боев
Усик опустился на вторую строчку в обновленном рейтинге WBA
Фрэнк Уоррен высказался о предстоящем поединке
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей