Усик вернулся к казацкому имиджу перед реваншем с Джошуа

Чемпион мира в профессиональном боксе Александр Усик, который выехал из Украины ради подготовки к матчу-реваншу с британцем Энтони Джошуа, вновь стал "украинским атаманом": сменил внешний вид на тот, который был у него в 2014 году.

На селфи, которое чемпион мира по версиям IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе выложил в соцсетях, он снова с чубом на выбритой голове.

"Все буде Україна!", – подписал он снимок.

После блестящей карьеры в любительском боксе Усик, чемпион мира и Олимпийских игр, перешел в полупрофессионалы WSB, где выступал за команду "Украинские атаманы". Позднее он перешел в профи, где стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг), а затем взял три титула из четырех в супертяжах (свыше 90,7 кг).

Поединок Усик-Джошуа 2 планируется на конец июля в Саудовской Аравии или Великобритании, где прошлой осенью состоялся первый. Тогда украинец побил Джошуа единогласным решением судей.

В годы после оккупации Россией родного для Усика Крыма и гибридной войны на Донбассе боксер неоднократно попадал под критику за заявления, созвучные с кремлевскими нарративами, и приятельские отношения с подозреваемым в госизмене блогером Анатолием Шарием. После полномасштабного вторжения РФ он записал несколько обращений к россиянам и был замечен на фото теробороны с оружием.