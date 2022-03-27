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Спорт
Бокс
27 марта 22, 16:18
В доме Усика возле Киева поселились российские оккупанты
Усик
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В доме Усика возле Киева поселились российские оккупанты.На территории возле дома украинского чемпиона захватчики разместили военную технику.
Российские оккупанты захватили расположенный в Ворзеле возле Киева дом чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.

Об этом в своем Instagram сообщила жена украинского боксера Екатерина.

"Суки, пусть поживут, скоро их уничтожим", - отреагировала супруга Усика на новость о том, что в их доме поселились российские захватчики, а на территории разместили танки и БТРы.

"Поживите в моем доме! Недолго вам осталось! Дон, дон, дон", - написала жена боксера в соцсети.



Ранее сообщалось, что Александр Усик покинул Украину и за пределами страны начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа.
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