В доме Усика возле Киева поселились российские оккупанты

Российские оккупанты захватили расположенный в Ворзеле возле Киева дом чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.





Об этом в своем Instagram сообщила жена украинского боксера Екатерина.





"Суки, пусть поживут, скоро их уничтожим", - отреагировала супруга Усика на новость о том, что в их доме поселились российские захватчики, а на территории разместили танки и БТРы.





"Поживите в моем доме! Недолго вам осталось! Дон, дон, дон", - написала жена боксера в соцсети.













Ранее сообщалось, что Александр Усик покинул Украину и за пределами страны начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа.