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Спорт
Бокс
22 февраля 22, 10:16
Усик уже точно не будет следующим соперником Фьюри
Фьюри
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Британский супертяжеловес Диллиан Уайт подписал контракт на бой со своим соотечественником.

Украинец Александр Усик уже точно не станет следующим соперником для Тайсона Фьюри. По информации Sky Sports, британец встретится в ринге со своим соотечественником Диллианом Уайтом, который является обязательным претендентом на титул WBC.

Как сообщается, 33-летний супертяжеловес лишь в последний момент согласился выйти в ринг против Фьюри и таки поставил свою подпись под контрактом. Причем сделал это за несколько часом до истечения отведенного срока, после чего документ передали в офис Всемирного боксерского совета.

Первоначально поединок запланирован на 23 апреля и должен состояться на легендарном стадионе Уэмбли. Официально же дату и место поединка обещают назвать позже.
Korrespondent
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