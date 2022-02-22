Усик уже точно не будет следующим соперником Фьюри

Украинец Александр Усик уже точно не станет следующим соперником для Тайсона Фьюри. По информации Sky Sports, британец встретится в ринге со своим соотечественником Диллианом Уайтом, который является обязательным претендентом на титул WBC.

Как сообщается, 33-летний супертяжеловес лишь в последний момент согласился выйти в ринг против Фьюри и таки поставил свою подпись под контрактом. Причем сделал это за несколько часом до истечения отведенного срока, после чего документ передали в офис Всемирного боксерского совета.

Первоначально поединок запланирован на 23 апреля и должен состояться на легендарном стадионе Уэмбли. Официально же дату и место поединка обещают назвать позже.