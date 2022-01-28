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Спорт
Бокс
28 января 22, 16:09
Умер боксер Вирчис - СМИ
Владимир Вирчис
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Экс-интерконтинентальный чемпион IBF и WBO пребывал в депрессии и покончил жизнь самоубийством.

Сегодня в возрасте 48 лет, умер бывший чемпион Европы и интерконтинентальный чемпион по боксу в супертяжелом весе Владимир Вирчис. Об этом сообщает издание Obozrevatel, ссылаясь на источники.

По данным журналистов, боксер долгое время пребывал в депрессии и покончил жизнь самоубийством.

Напомним, Вирчис – уроженец Каховки. На профессиональном ринге выступал в 1999-2009 годах. В 28 боях добыл 26 побед, в том числе 21 – нокаутом.

Был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003-2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005-2006). В мае 2007 года, нокаутировав чемпиона Европы Паоло Видоца, стал чемпионом Европы EBU.
Korrespondent
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