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Спорт
Бокс
4 января 22, 19:29
Самый богатый боксер планеты возвращается на ринг
Флойд Мейвезер
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Флойд Мейвезер проведет выставочный бой на вертолетной площадке небоскреба в Дубае

Известный американский боксер Флойд Мейвезер возвращается в ринг. В Twitter он анонсировал выставочный поединок, который состоится 20 февраля в Дубае на вертолетной площадке небоскреба Burj Al Arab.

По словам 44-летнего Мейвезера, он пока не определился с соперником. По предварительной информации, это может быть актер и ютубер Money Kicks (настоящее имя Рашед Белхаса).

19-летний Белхаса считается одним из самых богатых юношей Дубая. В YouTube он показывает свою роскошную жизнь, дорогие покупки, шикарные автомобили и недвижимость. У блогера около двух миллионов подписчиков в соцсетях.

Последний бой Мейвезера также был выставочным – в июне 2021 года он выходил в ринг с ютубером Логаном Полом. Победителя публично не объявили.

2 января 2022 года украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист победил украинского бойца грузинского происхождения Яго Киладзе, отправив его в технический нокаут во втором раунде.  

19 декабря сообщалось, что украинский боксер Денис Беринчик победил россиянина Ису Чаниева и защитил титул интернационального чемпиона IBO в легком весе.
liga.net
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