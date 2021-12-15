Ломаченко победил Комми и теперь претендует на Камбососа
Василий Ломаченко победил Ричарда Комми единогласным решением судей. Легко и непринужденно, будто напротив него не бывший чемпион мира, а просто очередной претендент. И хоть украинец ушел из ринга с поясом, самое главное тут не этот ремешок, а то, что он дает.
Возможно, бой с Камбососом состоится в следующем году. Хотя договориться будет непросто.
Ломаченко не почувствовал Комми. Хотя Ричард был отлично готов.
Ричард Комми в поединке против Джексона Маринеса не удивлял. Там ганский спортсмен был тяжелым на ногах и, хоть и побеждал, не внушал доверия. Тогда Комми часто не успевал за соперником, который находился в движении и не выглядел прям хорошо.
Чего не скажешь о поединке против Ломаченко. В нем Ричард выдал чуть ли не лучшую форму в карьере. Большой, сильный, но сухой. За счет этого Комми выглядел достаточно быстро и опасно с первых секунд встречи. Его серии вылетали без пауз, а удары выглядели по-настоящему быстрыми.
Но Ломаченко это не остановило. Василий сразу же принялся за дело. Первый и второй раунд активными назвать трудно, но украинец точно не бездействовал, как в поединке против Лопеса. Ломаченко двигался, искал комфортную дистанцию и пробивал, когда попадалась возможность. Даже такой активности хватило, чтобы забрать раунды – Комми просто не успевал за соперником.
После этого от раунда к раунду Ломаченко наращивал уверенность и количество ударов. Василий подбирался все ближе к сопернику. Отлично работал по корпусу, хорошо пробивал в голову. В один момент зашел на среднюю дистанцию, атаковал корпус, а только Комми начал уходить дальше, догнал ударом в голову – выглядело предвестником чего-то сокрушительного.
К середине поединка стало очевидно, что Василию не страшно ничего. Несколько ударов он уже пропустил – ничего страшного не случилось. В ответ попадал регулярно, темп держал, смещался. И, что самое главное, не проигрывал физически. Ломаченко стал еще более крепким и готовым бороться с таким оппонентом. Ни один клинч нельзя было бы полноценно записать на счет боксера из Ганы. Там украинец или крутил соперника в разные стороны, или просто физически был не хуже визави.
После середины боя громыхнуло то, что напрашивалось давно – Ломаченко поймал соперника в неудобной для того позиции и отправил в нокдаун. Комми стоял спиной к канатам, так еще и проиграл клинч – прозевал удар соперника сильной рукой. Упал Ричард так, будто и не собирался вставать, но потом поднялся и даже продолжил.
Ломаченко попутно спрашивал секундантов и тренера Комми, не хотят ли они снять своего бойца. Выглядел тот точно не лучшим образом. После нескольких попаданий Ричарда снова повело, и Василий спросил еще раз – получил отказ, но решил не добивать.
«Я видел, в каком состоянии он был и не мог решить, добивать его или нет», - рассказывал после поединка украинец. Решил не добивать ни в том эпизоде, ни вообще.
Остальные раунды Ломаченко провел на тихой волне. Не разгонял события, был осторожен, делал ровно столько, чтобы не остывать. Хотелось, конечно, феерии. Дружба дружбой, а сейчас не время разводить улыбки в ринге. Хотелось увидеть не только доминирующего, но и безжалостного Ломаченко.
Потому что, если он сейчас так расслабился, где гарантия, что Василий не вернется в психологическую форму периода до Теофимо Лопеса, когда он так верил в себя, что готов был драться хоть с одной рукой.
Но Ломаченко решил иначе. Добрался до победы по очкам уверено и спокойно. Комми ушел с побитым лицом, но не травмированной головой. По крайней мере, не настолько травмированной, как могла бы быть. Все в плюсе.
Что дальше?
Ломаченко изъявил желание боксировать с Джорджем Камбососом. Камбосос изъявил желание боксировать с Ломаченко. А еще Райаном Гарсией, Джервонтой Дэвисом и Дэвином Хэйни. То есть австралийцу, вроде как, все равно.
При этом, Джордж сам говорил, что бой против Ломы для него важен. Потому что Василий сделал много для того, чтобы быть на уровне, на котором он сейчас. Все намеки говорят о том, что Камбосос понимает, что Ломаченко сейчас – главный вызов, но торопиться не стоит – есть и более выгодные варианты.
И это правда. И Дэвин Хэйни, и особенно Райан Гарсия, Джервонта Дэвис принесут намного большие деньги, чем Василий Ломаченко. При этом, каждый из них опасен по-своему, поэтому тут важно понимать, как и кто будет оплачивать риски.
Другой момент состоит в том, что в случае победы над Ломаченко, Камбосос сможет диктовать условия всем каждую минуту. Не будет сторон А и Б. Будет сторона Камбососа, который будет являться главным спортсменом мира в легком весе, а всем остальным придется доказывать. При этом та же победа над Джервонтой такого ощущения не даст из-за оппозиции самого американца.
Важный момент – интерконтинентальный пояс WBO Василия Ломаченко и его статус. Теперь он – официальный претендент и может требовать бой. Как будет вести себя Организация и что будет требовать от чемпиона, зависит не только от нее, но и от Боба Арума.
Глава WBO уже написал в твиттере: «А теперь представьте Ломаченко – Камбосос в Австралии перед 75-тысячной ареной».
Если уж и он такие разговоры ведет, остальным нужно лишь поднажать. Ломаченко - в вызовах, Аруму – в организации. Джордж только за, но главное условие – боксировать в Австралии. Василий же, в отличие от предыдущих трех кандидатов, не привязан ни к чему – может ехать куда угодно.
А там, глядишь, в случае победы и Теофимо для реванша придет. Хоть и не верится в это совершенно. Судя по состоянию здоровья, Лопеса должна ждать более тяжелая категория, куда Ломаченко путь заказан.
источник: sport.ua/