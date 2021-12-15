Ломаченко победил Комми и теперь претендует на Камбососа

Василий Ломаченко победил Ричарда Комми единогласным решением судей. Легко и непринужденно, будто напротив него не бывший чемпион мира, а просто очередной претендент. И хоть украинец ушел из ринга с поясом, самое главное тут не этот ремешок, а то, что он дает.





Возможно, бой с Камбососом состоится в следующем году. Хотя договориться будет непросто.





Ломаченко не почувствовал Комми. Хотя Ричард был отлично готов.





Ричард Комми в поединке против Джексона Маринеса не удивлял. Там ганский спортсмен был тяжелым на ногах и, хоть и побеждал, не внушал доверия. Тогда Комми часто не успевал за соперником, который находился в движении и не выглядел прям хорошо.





Чего не скажешь о поединке против Ломаченко. В нем Ричард выдал чуть ли не лучшую форму в карьере. Большой, сильный, но сухой. За счет этого Комми выглядел достаточно быстро и опасно с первых секунд встречи. Его серии вылетали без пауз, а удары выглядели по-настоящему быстрыми.





Но Ломаченко это не остановило. Василий сразу же принялся за дело. Первый и второй раунд активными назвать трудно, но украинец точно не бездействовал, как в поединке против Лопеса. Ломаченко двигался, искал комфортную дистанцию и пробивал, когда попадалась возможность. Даже такой активности хватило, чтобы забрать раунды – Комми просто не успевал за соперником.





После этого от раунда к раунду Ломаченко наращивал уверенность и количество ударов. Василий подбирался все ближе к сопернику. Отлично работал по корпусу, хорошо пробивал в голову. В один момент зашел на среднюю дистанцию, атаковал корпус, а только Комми начал уходить дальше, догнал ударом в голову – выглядело предвестником чего-то сокрушительного.





К середине поединка стало очевидно, что Василию не страшно ничего. Несколько ударов он уже пропустил – ничего страшного не случилось. В ответ попадал регулярно, темп держал, смещался. И, что самое главное, не проигрывал физически. Ломаченко стал еще более крепким и готовым бороться с таким оппонентом. Ни один клинч нельзя было бы полноценно записать на счет боксера из Ганы. Там украинец или крутил соперника в разные стороны, или просто физически был не хуже визави.





После середины боя громыхнуло то, что напрашивалось давно – Ломаченко поймал соперника в неудобной для того позиции и отправил в нокдаун. Комми стоял спиной к канатам, так еще и проиграл клинч – прозевал удар соперника сильной рукой. Упал Ричард так, будто и не собирался вставать, но потом поднялся и даже продолжил.













Ломаченко попутно спрашивал секундантов и тренера Комми, не хотят ли они снять своего бойца. Выглядел тот точно не лучшим образом. После нескольких попаданий Ричарда снова повело, и Василий спросил еще раз – получил отказ, но решил не добивать.





«Я видел, в каком состоянии он был и не мог решить, добивать его или нет», - рассказывал после поединка украинец. Решил не добивать ни в том эпизоде, ни вообще.





Остальные раунды Ломаченко провел на тихой волне. Не разгонял события, был осторожен, делал ровно столько, чтобы не остывать. Хотелось, конечно, феерии. Дружба дружбой, а сейчас не время разводить улыбки в ринге. Хотелось увидеть не только доминирующего, но и безжалостного Ломаченко.





Потому что, если он сейчас так расслабился, где гарантия, что Василий не вернется в психологическую форму периода до Теофимо Лопеса, когда он так верил в себя, что готов был драться хоть с одной рукой.





Но Ломаченко решил иначе. Добрался до победы по очкам уверено и спокойно. Комми ушел с побитым лицом, но не травмированной головой. По крайней мере, не настолько травмированной, как могла бы быть. Все в плюсе.







