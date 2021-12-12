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Спорт
Бокс
11 декабря 21, 12:39
Бокс Ломаченко – Комми. Где смотреть, дата и время боя
Ломаченко – Комми
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Боксер из Украины Ломаченко проведет бой с Комми на Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Боксер из Украины Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет бой с ганцем Ричардом Комми (30-3, 27 КО) в легком весе.

Поединок пройдет в ночь с 11 на 12 декабря в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Посмотреть онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Комми можно будет на платформе MEGOGO или американском канале ESPN. Трансляция вечера бокса начнется в 04:00 12 декабря по Киеву, при этом главный бой ожидается к 06:00 утра.

Оба бойца сумели вложиться в вес легкой категории. Под обоими боксерами весы показали 60,9 кг. Рост Ломаченко – 170 см, размах рук – 166 см. У Комми – 173 см и 180 см соответственно.

A lightweight clash that is impossible to disappoint #LomaCommey | SATURDAY | ESPN pic.twitter.com/mhu5utyNbo

— Top Rank Boxing (@trboxing) December 10, 2021


В предыдущих боях Ломаченко проиграл все титулы американцу Теофимо Лопесу, а после поражения техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани. Комми также проиграл Лопесу в декабре 2019-го, а в феврале 2021-го нокаутировал доминиканца Джексона Мартинеса.

Читайте также: Ломаченко - Лопес: Видео боя

Фаворитом сегодняшнего боя букмекеры считают Ломаченко. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,1. На победу Комми – около 6.

28 ноября Лопес проиграл австралийцу Джорджу Камбососу все свои пояса чемпиона мира в легком весе.

Читайте также: Теофимо Лопес: «Комми способен поймать Ломаченко»
liga.net
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