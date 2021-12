Бокс Ломаченко – Комми. Где смотреть, дата и время боя

Боксер из Украины Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет бой с ганцем Ричардом Комми (30-3, 27 КО) в легком весе.

Поединок пройдет в ночь с 11 на 12 декабря в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Посмотреть онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Комми можно будет на платформе MEGOGO или американском канале ESPN. Трансляция вечера бокса начнется в 04:00 12 декабря по Киеву, при этом главный бой ожидается к 06:00 утра.

Оба бойца сумели вложиться в вес легкой категории. Под обоими боксерами весы показали 60,9 кг. Рост Ломаченко – 170 см, размах рук – 166 см. У Комми – 173 см и 180 см соответственно.

A lightweight clash that is impossible to disappoint #LomaCommey | SATURDAY | ESPN pic.twitter.com/mhu5utyNbo









В предыдущих боях Ломаченко проиграл все титулы американцу Теофимо Лопесу, а после поражения техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани. Комми также проиграл Лопесу в декабре 2019-го, а в феврале 2021-го нокаутировал доминиканца Джексона Мартинеса.