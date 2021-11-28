Теофимо Лопес проиграл все пояса Джорджу Камбососу

Американский боксер в легком весе Теофимо Лопес, который нанес в прошлом году первое поражение бойцу из Украины Василию Ломаченко, проиграл все пояса австралийцу Джорджу Камбососу.

Уже в первом раунде Камбосос отправил Лопеса в нокдаун мощным правым хуком, однако американец быстро поднялся. В 10-м раунде в нокдауне уже побывал сам австралиец, однако тоже сумел подняться.

Бой длился все 12 раундов и завершился победой Камбососа раздельным решением судей. Двое судей отдали победу ему – 115-111, 115-112. Один судья – Лопесу, 114-113.

Таким образом Камбосос нанес первое поражение Лопесу в профессиональной карьере и завоевал пояса WBA, WBO, IBF, The Ring. Рекорд австралийца на профессиональном ринге – 20 побед, ни одного поражения или ничьи.

Лопес после боя под свист болельщиков заявил, что не согласен с решением судей, передает ABC. Он считает, что выиграл 10 из 12 раундов. Камбосос назвал это бредом и призвал соперника принять поражение как чемпион.

Камбосос также назвал себя "императором", "величайшим австралийским бойцом в истории" и пригласил Лопеса на реванш. "Давайте сделаем это снова в Австралии. 80 000 фанатов в Австралии, давайте сделаем это снова", – сказал он.

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