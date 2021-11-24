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Спорт
Бокс
24 ноября 21, 13:02
Усик и Красюк продолжили сотрудничество
Усик и Красюк
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO остается с К2 Promotions.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик продлил контракт с К2 Promotions. Об этом рассказал в интервью Sports.ru генеральный директор компании Александр Красюк.

Отметим, чемпионский бой между Усиком и Джошуа был последним по предыдущему контракту. И по словам функционера, несмотря на проблемы в прошлом, сейчас стороны все устраивает в совместной работе. Поэтому Усик и согласился на продолжение договора.

"Сейчас у нас великолепные отношения. Что касается истории с Чисорой... Были кое-какие шероховатости. Не у нас лично, а внутри команды, которые уже разрешились и о них никто не вспоминает.

Мы просто договорились о продолжении сотрудничества. Речь не идет о конкретных сроках или количестве проводимых поединков. Главное, что мы вместе идем дальше", - рассказал Красюк.
Korrespondent
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