Выхрист проведет свой следующий бой в Лас-Вегасе
1 января в Лас-Вегасе украинский непобежденный супертяж Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) проведет свой следующий поединок. Соперником украинца станет опытный представитель Грузии Лаго Киладзе (26-5-1, 18 КО).
10-раундовый бой двух супертяжей пройдет в андеркарде чемпионского боя между кубинцем Луисом Ортисом и американцем Чарльзом Мартином.
Последний свой бой Выхрист провел в андеркарде боя Усик - Уайлдер, нокаутировав в третьем раунде Майка Маршалла.
Источник: https://korrespondent.net/