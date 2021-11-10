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Спорт
Бокс
10 ноября 21, 11:28
Выхрист проведет свой следующий бой в Лас-Вегасе
Виктор Выхрист
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Этот поединок пройдет в андеркарде чемпионского боя Ортис - Мартин.
1 января в Лас-Вегасе украинский непобежденный супертяж Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) проведет свой следующий поединок. Соперником украинца станет опытный представитель Грузии Лаго Киладзе (26-5-1, 18 КО). 

10-раундовый бой двух супертяжей пройдет в андеркарде чемпионского боя между кубинцем Луисом Ортисом и американцем Чарльзом Мартином.

Последний свой бой Выхрист провел в андеркарде боя Усик - Уайлдер, нокаутировав в третьем раунде Майка Маршалла.

Источник: https://korrespondent.net/
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