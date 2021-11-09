Беринчик станет следующим чемпионом мира из Украины - Красюк

Денис Беринчик - следующий чемпион мира по боксу от Украины. Так считает генеральный директор промоутерской компании К2 Promotions Ukraine Александр Красюк.





Об этом функционер заявил у себя на странице в Instagram, где опубликовал пост такого содержания: "Денис Беринчик - самый ближайший новый чемпион мира для Украины".





Также Красюк сообщил, что следующий свой бой украинец проведет 18 декабря. Правда, не сообщил против кого, пообещав анонс уже в ближайшее время.





Напомним, последним соперником Беринчика был чилиец Хосе Санчес, которого Денис победил досрочно. Также в июле этого года Беринчик провел бой на голых кулаках против Артема Лобова, в котором также победил.



