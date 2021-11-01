Расписание главных боев ноября
Главные боксерские поединки ноября:
6 ноября
Сауль Альварес – Калеб Плант – бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в суперсреднем весе.
Энтони Диррелл – Маркос Эрнандес – бой в суперсреднем весе.
13 ноября
Давид Бенавидес – Кирон Дэвис – бой в суперсреднем весе.
Хайме Мунгуйя – Габриэль Росадо – бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в среднем весе.
17 ноября
Тим Цзю – Такеши Иноуэ – бой за титулы чемпиона по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific в 1-м среднем весе.
Деннис Хоган – Томми Браун – бой в 1-м среднем весе.
19 ноября
Деметриус Андраде – Джейсон Куигли – бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.
Хулио Сесар Мартинес – Макуильямс Арройо – бой за титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе.
20 ноября
Артем Далакян – Луис Консепсьон – бой за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе.
Теренс Кроуфорд – Шон Портер – бой за титул чемпиона мира по версии WBО в полусреднем весе.
27 ноября
Стивен Фултон – Брэндон Фигероа – бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полулегком весе.
Теофимо Лопес – Джордж Камбосос-младший – бой за титулы чемпиона мира по версии WBC Franchise, WBA Super, IBF и WBO в легком весе.
Главные бои ноября в MMA:
6 ноября
Камару Усман – Колби Ковингтон – бой за титул в полусреднем весе.
16 ноября
Макс Холлоуэй – Яир Родригес – бой в полулегком весе.
Источник: https://ua.tribuna.com/