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Спорт
Бокс
1 ноября 21, 10:51
Расписание главных боев ноября
Лопес – Камбосос
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Представляем расписание главных поединков ноября в боксе и MMA.
Главные боксерские поединки ноября:

6 ноября

Сауль Альварес – Калеб Плант – бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в суперсреднем весе.

Энтони Диррелл – Маркос Эрнандес – бой в суперсреднем весе.

13 ноября 

Давид Бенавидес – Кирон Дэвис – бой в суперсреднем весе.

Хайме Мунгуйя – Габриэль Росадо – бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в среднем весе.

17 ноября

Тим Цзю – Такеши Иноуэ – бой за титулы чемпиона по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific в 1-м среднем весе.

Деннис Хоган – Томми Браун – бой в 1-м среднем весе.

19 ноября

Деметриус Андраде – Джейсон Куигли – бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

Хулио Сесар Мартинес – Макуильямс Арройо – бой за титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе.

20 ноября

Артем Далакян – Луис Консепсьон – бой за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе.

Теренс Кроуфорд – Шон Портер – бой за титул чемпиона мира по версии WBО в полусреднем весе.

27 ноября

Стивен Фултон – Брэндон Фигероа – бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полулегком весе.

Теофимо Лопес – Джордж Камбосос-младший – бой за титулы чемпиона мира по версии WBC Franchise, WBA Super, IBF и WBO в легком весе.

Главные бои ноября в MMA:

6 ноября

Камару Усман – Колби Ковингтон – бой за титул в полусреднем весе.

16 ноября

Макс Холлоуэй – Яир Родригес – бой в полулегком весе.

Источник: https://ua.tribuna.com/
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