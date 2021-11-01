Расписание главных боев ноября

Главные боксерские поединки ноября:





6 ноября





Сауль Альварес – Калеб Плант – бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в суперсреднем весе.





Энтони Диррелл – Маркос Эрнандес – бой в суперсреднем весе.





13 ноября





Давид Бенавидес – Кирон Дэвис – бой в суперсреднем весе.





Хайме Мунгуйя – Габриэль Росадо – бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в среднем весе.





17 ноября





Тим Цзю – Такеши Иноуэ – бой за титулы чемпиона по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific в 1-м среднем весе.





Деннис Хоган – Томми Браун – бой в 1-м среднем весе.





19 ноября





Деметриус Андраде – Джейсон Куигли – бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.





Хулио Сесар Мартинес – Макуильямс Арройо – бой за титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе.





20 ноября





Артем Далакян – Луис Консепсьон – бой за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе.





Теренс Кроуфорд – Шон Портер – бой за титул чемпиона мира по версии WBО в полусреднем весе.





27 ноября





Стивен Фултон – Брэндон Фигероа – бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полулегком весе.





Теофимо Лопес – Джордж Камбосос-младший – бой за титулы чемпиона мира по версии WBC Franchise, WBA Super, IBF и WBO в легком весе.





Главные бои ноября в MMA:





6 ноября





Камару Усман – Колби Ковингтон – бой за титул в полусреднем весе.





16 ноября





Макс Холлоуэй – Яир Родригес – бой в полулегком весе.



