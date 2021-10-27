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Спорт
Бокс
27 октября 21, 21:00
Джошуа: Во время реванша я уложу Усика на пол
Джошуа
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от встречи с украинцем.

Главной ошибкой в бою с Усиком было не использовать свои природные способности. Заявил в интервью IFL TV бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

По его словам, он решил отказаться от этого, чтобы раскрыть себя по-новому. Но поединок показал, что стиль был выбран неправильно.

И теперь британец хочет доказать, что тот результат был случайным и решительно настроен победить украинца во втором бою.

"Я устал проигрывать. Со всей этой боксерской наукой покончено. Не удивляйтесь, если в следующем бою я просто уложу его на пол. Это война и я взбешен. Я выйду на ринг убивать.

У меня внутри все бурлит даже сейчас, когда я просто об этом говорю. Вот это нужный настрой. Вот это реальное желание побеждать. Больше никакой скромности", - заявил Джошуа.

Напомним, 26 сентября в Лондоне состоялся поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Бой продлился все 12 раундов. Украинец победил единогласным решением судей: 117-112, 116-112, 115-113.

Таким образом, Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в тяжелом весе.
Korrespondent
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