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Спорт
Бокс
23 октября 21, 15:45
Усик и Джошуа могут провести реванш в марте
Усик
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Промоутер Джошуа хочет организовать реванш в Великобритании.
Эдди Хирн, промоутер британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), высказался о предстоящем реванше своего клиента с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

"Думаю, мы могли бы устроить реванш в марте. Это действительно огромный бой, и провести его захотят многие, но я бы хотел, чтобы реванш состоялся в Великобритании.

Команда Усика рада этому реваншу, ведь они заработают огромную сумму денег. И, конечно, они верят, что смогут победить в реванше.

Джошуа не думает ни о каких других боях. Он готов, силен и сфокусирован, и думает только о реванше с Усиком", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Источник: https://korrespondent.net/
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