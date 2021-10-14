Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.50
USD
26.37
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Бокс
14 октября 21, 11:38
Лопес не хочет реванша с Ломаченко
Теофимо Лопес
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Абсолютный чемпион мира в легком весе заявил, что не собирается проводить повторный поединок с украинцем.
Никакого реванша с Ломаченко не будет, заявил World Boxing News абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес. По его словам, если бы он проиграл, то не получил бы такого шанса от украинца, а потому и сам не собирается этого делать.

"Однозначно никакого реванша с Ломаченко не будет. Если бы я проиграл, они бы никогда не дали мне реванш. Возможно, в случае поражения я бы получал 100 тысяч долларов, выступал бы в андеркарде, и все забыли бы обо мне.

Все произошло так, как есть, я победил. Я стал абсолютным чемпионом мира в легком весе в эпоху четырех поясов. Теперь главное заключается в том, чтобы делать дела побольше и получше", - сказал Лопес.

Отметим, ранее стало известно, что следующий поединок Теофимо Лопес проведет 13 ноября против Джорджа Камбососа.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Соперник Ломаченко пообещал снять с него все пояса
Бой Усик – Джошуа может пройти 25 сентября
Бой Камбососа и Лопеса перенесен
Ломаченко нокаутировал японца Накатани. ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей