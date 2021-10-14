Лопес не хочет реванша с Ломаченко

Никакого реванша с Ломаченко не будет, заявил World Boxing News абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес. По его словам, если бы он проиграл, то не получил бы такого шанса от украинца, а потому и сам не собирается этого делать.





"Однозначно никакого реванша с Ломаченко не будет. Если бы я проиграл, они бы никогда не дали мне реванш. Возможно, в случае поражения я бы получал 100 тысяч долларов, выступал бы в андеркарде, и все забыли бы обо мне.





Все произошло так, как есть, я победил. Я стал абсолютным чемпионом мира в легком весе в эпоху четырех поясов. Теперь главное заключается в том, чтобы делать дела побольше и получше", - сказал Лопес.





Отметим, ранее стало известно, что следующий поединок Теофимо Лопес проведет 13 ноября против Джорджа Камбососа.



