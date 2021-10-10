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Спорт
Бокс
9 октября 21, 19:53
Тайсон Фьюри записал обращение к Александру Усику – видео
Тайсон Фьюри
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Перед боем с Уайлдером Фьюри записал обращение к Усику.

Американский боксер-тяжеловес, обладатель пояса чемпиона мира по версии WBC, Тайсон Фьюри обратился к своему украинскому коллеге Александру Усику. Видео опубликовано в Instagram на странице украинского офиса WBC.

"Привет, Александр! Хороший поединок (против Энтони Джошуа, – ред.). Очень-очень хороший боксер. Я правда получил наслаждение", – сказал Фьюри рядом с президентом украинского офиса WBC Николаем Ковальчуком.

Он также пожелал Усику удачи и божьего благословения.

"Сделай свое дело в поединке-реванше (с Джошуа, – ред.)!" – завершил обращение британский боксер.
liga.net
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