Тайсон Фьюри записал обращение к Александру Усику – видео

Американский боксер-тяжеловес, обладатель пояса чемпиона мира по версии WBC, Тайсон Фьюри обратился к своему украинскому коллеге Александру Усику. Видео опубликовано в Instagram на странице украинского офиса WBC.

"Привет, Александр! Хороший поединок (против Энтони Джошуа, – ред.). Очень-очень хороший боксер. Я правда получил наслаждение", – сказал Фьюри рядом с президентом украинского офиса WBC Николаем Ковальчуком.

Он также пожелал Усику удачи и божьего благословения.

"Сделай свое дело в поединке-реванше (с Джошуа, – ред.)!" – завершил обращение британский боксер.