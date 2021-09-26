Реакция мира бокса на победу украинца. Видео

В субботу, 25 сентября, в Лондоне (Великобритания) на стадионе Тоттенхэм Хотспур состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.





В главном событии вечера украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей.





Таким образом, Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.





Вашему вниманию самые яркие комментарии мира бокса о победе Усика над Джошуа:





"Отличный бой, честно! Не могу дождаться, чтобы оказаться в ринге!", - написал Райан Гарсия.





"Должен признать, Усик показал отличную тактическую игру сегодня вечером. Для Джошуа это не конец пути, но нельзя быть настолько осторожным или ждать восьмого раунда, чтобы пытаться выключить соперника. Учись на этом и улучшайся", - написал Леннокс Льюис.





"Усик показал в ринге свою родословную. Чемпион в любителях. Олимпийский чемпион. Абсолютный чемпион в тяжелом весе, а теперь – чемпион в хэвивейте. Нужно пройти долгий путь, усердно работать и настойчиво добиваться своих целей", - добавил Льюис.





"Поздравляю Усика. Теперь я хочу свой шанс. Я не позволю ему дышать", - написал Джо Джойс.





"Усик - будущее бокса сейчас. "Приходите и возьмите меня", - теперь Усик может сказать всем супертяжам", - написал Джордж Форман в ответ на вопрос, будет ли Тайсон Фьюри фаворитом в бою против Усика.





"Я не был впечатлен", - написал Джервонта Дэвис.





"Усик выбил из Эй Джея дерьмо. Посмотрим, как это видят судьи. Надеюсь, они его не ограбят", - написал Реджис Прогрейс перед тем, как судьи объявили свои оценки.





"Огромный последний раунд для Усика, он выиграл его с огромным отрывом. 9-3 для меня. Эй Джей показывает ужасный язык тела после финального гонга", - отметил Джош Тэйлор.





"Что за бой!", - написал Шон Портер.





"Усик – боксер-мастер", - написал Дэнни Гарсия.





"Поздравляю Усика. Джошуа, держи голову выше", - прокомментировал Оскар Де Ла Хойя.





"Усик сделал это", - похвалил Габриэль Росадо.





"Каким отличным гребаным бойцом и симпатичным харизматичным персонажем является Усик. Выдающийся чемпион в хэвивейте и абсолютный "pound for pound". Поздравляю моего друга Эгиса Климаса и всю команду Усика. У меня так много друзей из Украины, которые сейчас празднуют. Да здравствует Украина", - написал Лу ДиБелла.





"Черт возьми, я должен признать, что не думал, что Усик выиграет. Я думал, что он слишком мал, но у него есть навыки. Мои 100-процентные поздравления", - признался Вергил Ортис-младший.





"Какой спектакль, какая победа Усика. Вот это да. Это было удивительно", - написал журналист Ариэль Хельвани.





"Усик заслужил похвалу. Ничего себе! Невероятное выступление, и этот последний раунд показал, что он из себя представляет, и ему даже ничего не нужно было делать. Вау! Выпотрошенный Джошуа, сними свою шляпу перед ним, сражайся с лучшими и не отступай", - написал Чарли Эдвардс.



