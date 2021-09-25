Ломаченко оценил шансы Усика в бою против Джошуа

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался о предстоящем поединке Александра Усика против обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.





По словам украинского спортсмена, у боксеров одинаковые шансы на успех, ведь у каждого свой собственный стиль бокса.





"Вы знаете, для меня это - очень исторический момент в украинском боксе. Исторический момент для всех фанатов по миру. Если честно, то для меня тут 50 на 50, потому что...Они понимают, что им нужно делать в ринге, у обоих серьезный любительский опыт, оба техничные. Так что... Я не знаю. 50 на 50. Очень-очень равный бой.





У Джошуа есть мощь, размах рук и опыт, а на стороне Усика - скорость, реакция, координация и любительский опыт. Стили делают бои. Остался день, посмотрим", - сказал Ломаченко в интервью Matchroom Boxing.





Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе Тоттенхэм Хотспур.



