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Спорт
Бокс
25 сентября 21, 08:59
Ломаченко оценил шансы Усика в бою против Джошуа
Усик, Джошуа
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Василий Ломаченко отказался называть фаворита боя.
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался о предстоящем поединке Александра Усика против обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

По словам украинского спортсмена, у боксеров одинаковые шансы на успех, ведь у каждого свой собственный стиль бокса.

"Вы знаете, для меня это - очень исторический момент в украинском боксе. Исторический момент для всех фанатов по миру. Если честно, то для меня тут 50 на 50, потому что...Они понимают, что им нужно делать в ринге, у обоих серьезный любительский опыт, оба техничные. Так что... Я не знаю. 50 на 50. Очень-очень равный бой.

У Джошуа есть мощь, размах рук и опыт, а на стороне Усика - скорость, реакция, координация и любительский опыт. Стили делают бои. Остался день, посмотрим", - сказал Ломаченко в интервью Matchroom Boxing.

Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Источник: https://korrespondent.net/
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