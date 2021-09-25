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25 сентября 21, 00:05
Супербой Усик – Джошуа. Боксеры прошли взвешивание: видео
Энтони Джошуа и Александр Усик
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Энтони Джошуа и Александр Усик прошли процедуру взвешивания перед мегафайтом

Сегодня, 24 сентября, чемпион мира в профессиональном боксе по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Александр Усик прошли процедуру взвешивания перед поединком, который состоится в ночь на 26 сентября по киевскому времени на стадионе футбольной команды "Тоттенхем Хотспур" в Лондоне.

Итоги взвешивания: Джошуа – 108,9 кг, Усик – 100,4 кг.

Мегафайт организовала Matchroom Boxing, промоутерская компания влиятельного в мире бокса функционера Эдварда Хирна.


На счету британца Джошуа из Англии – 24 победы, из них 22 получены досрочно, и лишь одно поражение. Это фиаско (технический нокаут в 7-м раунде) летом 2019 года от Энди Руиса британец закрыл победой по очкам в реванше, который состоялся в конце того же сезона.

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Его противник – обязательный претендент Усик из Украины, у которого нет поражений, а на 18 побед 13 – досрочные.

Оба – олимпийские чемпионы.

Джошуа в последнем бою нокаутировал болгарина Пулева, а Усик управился по очкам с британцем Чисорой.

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liga.net
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