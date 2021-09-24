Кличко - о бое Усик - Джошуа: Жду войны чемпионов

В субботу, 25 сентября, в Лондоне (Великобритания) состоится значимый поединок в супертяжелом весе.





Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) поборется за титулы с чемпионом мира по WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).





Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко признался, что очень ждет этого поединка.





"Захватывающий матч – бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком. С нетерпением жду войны чемпионов. Это очень волнительно", - написал Кличко в своем Twitter.





Отметим, что бой между британцем и украинцем пройдет на стадионе Тоттенхэм Хотспур, а работать в ринге будет рефери из Великобритании.



