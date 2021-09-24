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Спорт
Бокс
24 сентября 21, 11:06
Кличко - о бое Усик - Джошуа: Жду войны чемпионов
Усик - Джошуа
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Украинский экс-боксер отметил, что это будет захватывающий поединок.
В субботу, 25 сентября, в Лондоне (Великобритания) состоится значимый поединок в супертяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) поборется за титулы с чемпионом мира по WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко признался, что очень ждет этого поединка.

"Захватывающий матч – бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком. С нетерпением жду войны чемпионов. Это очень волнительно", - написал Кличко в своем Twitter.

Отметим, что бой между британцем и украинцем пройдет на стадионе Тоттенхэм Хотспур, а работать в ринге будет рефери из Великобритании.

Источник: https://korrespondent.net/
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