Усик против Джошуа. Чего ждать от поединка

Украину ждет большой бокс. Александр Усик проведет бой против обидчика Владимира Кличко, чемпиона мира по версиям WBASuper, IBF, IBOи WBOЭнтони Джошуа.

Когда

Бой состоится в ночь с 24 на 25 сентября на домашней арене Тоттенхэма в Лондоне (Англия).

Где смотреть

В Украине поединок в прямом эфире будет показывать сервис Megogo в формате pay-per-view. Также следить за поединком можно будет с помощью текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте, которая начнется перед стартом поединка между Джошуа и Усиком.

Предыдущие бои

Изначально британский боксер должен был провести бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

Таким образом, Энтони Джошуа согласился на проведение боя с обязательным претендентом по линии WBO Александром Усиком.

Примечательно, что в контракте боксеров указан пункт о реванше, однако он будет действовать только при одном условии: если украинский боксер сумеет одержать победу над Джошуа. Этот пункт был внесен, чтобы британец сумел избежать провала.

"Несмотря на то, что мне предстоит бой с левшой, я обязан отыскивать пути и слабые места к каждому своему оппоненту", - заявил Энтони.





Свой последний бой Александр Усик провел в ноябре 2020 года. Тогда украинский спортсмен одержал победу над британцем Дереком Чисорой по очкам. Энтони Джошуа в ноябре 2020 года провел поединок с болгарином Кубратом Пулевым. Британец нокаутировал своего соперника в девятом раунде и защитил свои чемпионские пояса.



